Comissão aprova texto-base da Reforma da Previdência

A Comissão Especial da Câmara aprovou na noite desta quarta-feira (3) o texto-base da reforma da Previdência. O parecer do relator, o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), foi aprovado por 23 votos a favor e 14 contra.

A votação aconteceu após serem realizadas mudanças no texto e recuos, além da troca de membros da comissão que eram contrários à reforma.

A votação contou com a orientação de dez partidos para seus deputados votarem a favor, entre eles, PSB, SD, Pros e PHS.

O texto apresentado pelo relator alterou pontos centrais da proposta original, que foi encaminhada pelo presidente Michel Temer. Após a aprovação do texto-base, os deputados vão apreciar os destaques, as propostas de mudança do texto que foram apresentadas por bancadas ou por deputados.

Arthur Oliveira Maia chegou a anunciar a modificação do texto para incluir um benefício aos agentes penitenciários, mas voltou atrás. Fora do Congresso, os agentes protestaram.

A votação teve ainda o protesto dos integrantes da “bancada da bala”, que gritaram contra o recuo do relator. Maia alegou que o Legislativo estava atendendo o pedido de um grupo que fez um movimento “contra a lei brasileira” ao invadir o Ministério da Justiça na tarde de terça-feira (2).