Comissão da Câmara aprova anistia a PMs grevistas

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (3) o parecer do Projeto de Lei (PL 6882/2017) que concede anistia aos militares do Estado do Espírito Santo por atuação em movimentos reivindicatórios.

O projeto propõe anistia a mais de 700 policiais militares processados ou punidos por participação no movimento grevista que aconteceu em fevereiro deste ano. Familiares de PMs ocuparam as entradas do batalhões e os militares se disseram impedidos de sair para fazer o policiamento nas ruas. O movimento reivindicava melhores salários e condições de trabalho.

O Projeto de Lei 6882/17 foi apresentado pelo deputado Alberto Fraga (DEM-DF) para beneficiar os militares que se aquartelaram. A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/69) e no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40). Atualmente, os policiais militares são proibidos de se sindicalizar ou de fazer greve. “Após ser aprovado na comissão de segurança – é normal passar para a CCJ, para ver se é constitucional – vai para o plenário. Não tenho dúvidas de que será aprovado”, comentou o deputado em entrevista ao jornal a Tribuna.

“Não defendo greve, mas que os governadores repeitem os PMs. Não é porque não tem o direito de greve que o governo pode se recusar a conversar, negociar. Entendemos que responder por crime militar está dentro do patamar tolerável. A exclusão sem ampla defesa passou dos limites, por isso pedimos a anistia para esse ato de exclusão dos militares sem o direito de se defenderem”, comentou.

