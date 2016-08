Comitê Interfederativo nega pedido da Samarco para adiar retirada de lama

O Comitê Interfederativo negou o pedido da Samarco para adiar a retirada da lama acumulada da hidrelétrica de Candonga, no Rio Doce. Na quinta-feira, 25, foi informado que a negativa seria do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas na verdade é do comitê que reúne órgãos da União (como ministérios e o próprio Ibama), estados (secretarias, Iema, entre outros) e Prefeituras, como a de Linhares, Governador Valadares e Mariana.

A lama está acumulada em Candongas desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015. A Samarco tentou alterar o prazo para a retirada, mas não foi autorizada. De acordo com a previsão inicial, o trabalho seria concluído em dezembro de 2016.