O governo do Estado confirmou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial, reajuste zero dos salários de servidores públicos.

Também estão suspensas concessão de horas extras, realização de concursos, solenidades e inaugurações, viagens e pagamento de cursos para os servidores e assinatura de contratos de consultoria, locação, aquisição e reforma de imóveis, veículos e equipamentos.