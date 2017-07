Rio Branco, Desportiva e Vitória vencem na Copa Espírito Santo

A primeira rodada da Copa Espírito Santo começou quente na tarde deste sábado. Três grandes partidas abriram a competição. Atual campeão, o Rio Branco goleou no clássico. Saiba tudo o que aconteceu na abertura da competição, que dá vaga à Série D e à Copa Verde 2018 para o campeão.

1ª RODADA

Resultados deste sábado (29)

Rio Branco 3 x 0 Serra

Atlético/ES 2 x 3 Desportiva Ferroviária

Linhares 1 x 2 Vitória

Quarta-feira (02)

Real Noroeste x Espírito Santo – 19 horas, estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca

CLASSIFICAÇÃO

Chave A

Posição Time P J V E D GP GS SG 1º Rio Branco 3 1 1 0 0 3 0 3 2º E. Santo 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Real Noroeste 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Serra 0 1 0 0 1 0 3 -3

Chave B

Posição Time P J V E D GP GS SG 1º Desportiva 3 1 1 0 0 3 2 1 2º Vitória 3 1 1 0 0 2 1 1 3º Sport/ES 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Atlético/ES 0 1 0 0 1 2 3 -1 5º Linhares 0 1 0 0 1 1 2 -1

RAIO-X DA COPA ESPÍRITO SANTO

O torneio

As nove equipes se enfrentam em três fases: grupos, semifinais e finais. Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros das chaves A (quatro times) e B (cinco times) avançam para as semifinais. O campeão da Copa Espírito Santo garante vaga para a Quadradona do Brasileiro 2018 e Copa Verde 2018. Caso o Espírito Santo conquiste o título e esteja classificado para a Terceirona, o vice-campeão vai herdar a vaga na Série D.

Os grupos

Chave A: Rio Branco, Serra, Real Noroeste e Espírito Santo

Chave B: Atlético/ES, Desportiva Ferroviária, Linhares, Vitória e Sport/ES

Datas

Fase de grupos: De 29 de julho a 17 de setembro

Semifinais: Dias 23 e 30 de setembro

Finais: Dias 7 e 14 de outubro

Curiosidades

– Os maiores campeões da Copa Espírito Santo são dois times do interior: Estrela do Norte (de Cachoeiro de Itapemirim) e Real Noroeste (Águia Branca), ambos com três títulos cada. A equipe cachoeirense, no entanto, não disputa a competição este ano.

– Das nova equipes participantes este ano, quatro são do interior: Sport/ES (Linhares), Linhares, Real Noroeste (Águia Branca) e Atlético/ES (Itapemirim).

– O Rio Branco é o time com maior participação em finais da Copa Espírito Santo. Foram cinco disputas de título (2004, 2008, 2009, 2012 E 2016), com apenas uma conquista (2016).

– O melhor aproveitamento entre os clubes que chegaram às finais da Copa Espírito Santo pertence aos dois maiores campeões, Estrela do Norte e Real Noroeste. São quatro decisões, com três títulos cada.

– O município de Cachoeiro de Itapemirim é o que tem mais representantes em finais da Copa Espírito Santo. Juntos, Estrela do Norte e Cachoeiro disputaram cinco decisões, com três conquistas ao todo.

Os participantes

Chave A

Rio Branco

Títulos: 1

Técnico: Erich Bomfim

Posição em 2016: campeão

Rebaixado para a Segundinha Capixaba, o Rio Branco busca a vaga na Quadradona do Brasileiro para a reestruturação do clube após a segunda queda em cinco anos.

Serra

Títulos: nenhum

Técnico: Celso Caju

Posição em 2016: 7º lugar

Campeão da Segundinha Capixaba, o Serra busca consolidar a temporada com o título e a vaga na Quadradona, em busca da manutenção do trabalho que recomeçou profissionalmente na edição do ano passado

Real Noroeste

Títulos: 3

Técnico: Vevé

Posição em 2016: 6º lugar

Sem títulos desde o tricampeonato em 2014, o Real Noroeste quer voltar ao topo da competição e disputar a Quadradona do Brasileiro pela primeira vez, sonho antigo da diretoria

Espírito Santo

Títulos: 1

Técnico: Cleiton Marcelino

Posição em 2016: vice-campeão

Perto da classificação para a Terceirona do Brasileiro, o Espírito Santo terá a competição em segundo plano para colocar jogadores que não estão atuando, além da garotada revelada na base do clube

Chave B

Atlético/ES

Títulos: nenhum

Técnico: Zé Humberto

Posição em 2016: 4º lugar

Atual campeão capixaba, o time de Itapemirim ameaçou ficar fora da disputa, mas conseguiu bater o martelo e manter a base do time que fez bonito no primeiro semestre para buscar o título inédito

Desportiva Ferroviária

Títulos: 1

Técnico: Rafael Soriano

Posição em 2016: 5º lugar

Depois de se salvar do rebaixamento na última rodada do Capixabão e desperdiçar a chance herdada no tribunal na segunda fase da Quadradona do Brasileiro, o time grená tenta salvar o ano em busca do bicampeonato

Linhares

Títulos: nenhum

Técnico: Allan Melo

Posição em 2016: 10º lugar

Sem estrelas e com um nigeriano no elenco, o Linhares decepcionou ano passado com suspensão por W.O. e derrotas dramáticas, como os 6 a 0 sofridos diante do Rio Branco no estádio Kleber Andrade