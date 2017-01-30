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segunda-feira 30 janeiro 2017
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Confira a lista dos 80 selecionados em Engenharia Civil na Ufes

30 jan, 2017A10Like

Oitenta candidatos foram selecionados para o curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado da seleção foi divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC).

Confira lista:

 

AGNES TEREZA LENKER RIBEIRO

ALANA DE OLIVEIRA PEREIRA VILETE

ALICE DELPUPPO DE MENEZES

ALINE DAIANE DE LIMA OLIVEIRA

AMANDA JANUARIO FERRI

AMANDHA ESPAVIER TRES

ANA CAROLINA PEREIRA SCARDUA DE AQUINO

ANTHONY IVENS DA VITORIA BERNARDO

BARBARA SCARDINI DOMINGUES

SIMAO FRANCA

BRAZ BORGES DE OLIVEIRA FILHO

CAIO ZOCOLOTTI RAMALDES

CAMILA CLAUDINA RODRIGUES

CARLOS EDUARDO WOLKARTT VAGO

CARTAN MARTINS FRACALOSSI DOS SANTOS

CESAR BEZERRA DE JESUS

DIRCEU SANTOS MOULIN SIMOES

EDUARDA DEMONER PASETO

EDUARDO MURAD VERVLOET

ELIAS ROCHA BRIDI

ELIAS ROGERIO CAMPI XAVIER

EMILY ERVATI PAGANINI

ERICK BRUNO CORONA

FELIPY DE ALMEIDA MACHADO

FERNANDA CHRIST LAHASS

FERNANDO CESAR COMETTI DE AGOSTINI

GABRIEL DA SILVA GALVAO

GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO

GABRIEL FIRME RODRIGUES

GUILHERME MORETO DE LIMA

GUILHERME SAVIOLO CARMELINI MACHADO

HELIO MONTEIRO DE MORAES JUNIOR

HENRIQUE BUSATO FALQUETO

HENRIQUE SARA NETO

HUGO DUTRA DE ARAUJO

HUGO HEMERLY SCANDIAN

ILAN RAMOS BARBOZA

IZABELA CHRISTINA DA SILVA PIEPER

JHENNIFER DOS SANTOS RODRIGUES

JOAO VITOR BORTOLOTTI

JOMAR FERREIRA RAMOS JUNIOR

JOSE VITOR ANDRADE COELHO

JULIA AFONSO PIROLA DOS SANTOS

LARA VERVLOET CARVALHO

LARISSA MACHADO MORAES

LAYLLA VIDOTTO DE MELLO

LEANDRO PEDRO PESSIN

LEONARDO DANSI GREMASCO

LEONARDO TURINI BELMOND

LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA

LORENZO LUCHINE ZUCCOLOTTO

LUCAS CARDOSO GOBBI

LUCAS COUTINHO DE SOUZA

LUCAS HERZOG BROMERCHENKEL

LUCAS SENA DA CRUZ

LUCIANO FERREIRA NUNES JUNIOR

LUCIANO PIMENTEL DA SILVA

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ANDRADE

LUZIEL FELIPE ALVES JUNIOR

MARAISA CHENG BATISTA

MARCELA NOGUEIRA CESAR MARTINS

MARCELLE DEL SANTO PEDRO

MARIA JULIA DAMASCENO MIRANDA NOLASCO

MARIANA PALAURO ALVES

MARLON CASOTTI SIQUEIRA

MATHEUS MOURA NOVELLI

MYLENA LAKTIM ROSA

NATALYA GUERRA BRANCO

NATHAN LEONARDO SALUCI RODRIGUES

NICOLAS MAGALHAES STENZEL

OLIVIA MARIA DA SILVA DE JESUS

RAUL DE PAULA RESENDE BICALHO

RENATO LUIZ BATISTA JUNIOR

RICARDO DE CRIGNIS ALMEIDA

ROBERTA MELLO CACHUBA

SILVANA GERKE

STEPHANIE RAMOS ANGELI

VICTOR GUEDES GAZONI

WINSLEY FIGUEIREDO DE SOUZA

YASMIN DOS REIS BATISTA

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