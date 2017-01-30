Confira a lista dos 80 selecionados em Engenharia Civil na Ufes

Oitenta candidatos foram selecionados para o curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado da seleção foi divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC).
Confira lista:
AGNES TEREZA LENKER RIBEIRO
ALANA DE OLIVEIRA PEREIRA VILETE
ALICE DELPUPPO DE MENEZES
ALINE DAIANE DE LIMA OLIVEIRA
AMANDA JANUARIO FERRI
AMANDHA ESPAVIER TRES
ANA CAROLINA PEREIRA SCARDUA DE AQUINO
ANTHONY IVENS DA VITORIA BERNARDO
BARBARA SCARDINI DOMINGUES
SIMAO FRANCA
BRAZ BORGES DE OLIVEIRA FILHO
CAIO ZOCOLOTTI RAMALDES
CAMILA CLAUDINA RODRIGUES
CARLOS EDUARDO WOLKARTT VAGO
CARTAN MARTINS FRACALOSSI DOS SANTOS
CESAR BEZERRA DE JESUS
DIRCEU SANTOS MOULIN SIMOES
EDUARDA DEMONER PASETO
EDUARDO MURAD VERVLOET
ELIAS ROCHA BRIDI
ELIAS ROGERIO CAMPI XAVIER
EMILY ERVATI PAGANINI
ERICK BRUNO CORONA
FELIPY DE ALMEIDA MACHADO
FERNANDA CHRIST LAHASS
FERNANDO CESAR COMETTI DE AGOSTINI
GABRIEL DA SILVA GALVAO
GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO
GABRIEL FIRME RODRIGUES
GUILHERME MORETO DE LIMA
GUILHERME SAVIOLO CARMELINI MACHADO
HELIO MONTEIRO DE MORAES JUNIOR
HENRIQUE BUSATO FALQUETO
HENRIQUE SARA NETO
HUGO DUTRA DE ARAUJO
HUGO HEMERLY SCANDIAN
ILAN RAMOS BARBOZA
IZABELA CHRISTINA DA SILVA PIEPER
JHENNIFER DOS SANTOS RODRIGUES
JOAO VITOR BORTOLOTTI
JOMAR FERREIRA RAMOS JUNIOR
JOSE VITOR ANDRADE COELHO
JULIA AFONSO PIROLA DOS SANTOS
LARA VERVLOET CARVALHO
LARISSA MACHADO MORAES
LAYLLA VIDOTTO DE MELLO
LEANDRO PEDRO PESSIN
LEONARDO DANSI GREMASCO
LEONARDO TURINI BELMOND
LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA
LORENZO LUCHINE ZUCCOLOTTO
LUCAS CARDOSO GOBBI
LUCAS COUTINHO DE SOUZA
LUCAS HERZOG BROMERCHENKEL
LUCAS SENA DA CRUZ
LUCIANO FERREIRA NUNES JUNIOR
LUCIANO PIMENTEL DA SILVA
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ANDRADE
LUZIEL FELIPE ALVES JUNIOR
MARAISA CHENG BATISTA
MARCELA NOGUEIRA CESAR MARTINS
MARCELLE DEL SANTO PEDRO
MARIA JULIA DAMASCENO MIRANDA NOLASCO
MARIANA PALAURO ALVES
MARLON CASOTTI SIQUEIRA
MATHEUS MOURA NOVELLI
MYLENA LAKTIM ROSA
NATALYA GUERRA BRANCO
NATHAN LEONARDO SALUCI RODRIGUES
NICOLAS MAGALHAES STENZEL
OLIVIA MARIA DA SILVA DE JESUS
RAUL DE PAULA RESENDE BICALHO
RENATO LUIZ BATISTA JUNIOR
RICARDO DE CRIGNIS ALMEIDA
ROBERTA MELLO CACHUBA
SILVANA GERKE
STEPHANIE RAMOS ANGELI
VICTOR GUEDES GAZONI
WINSLEY FIGUEIREDO DE SOUZA
YASMIN DOS REIS BATISTA