Confira o que funciona e o que não funciona nesta segunda

Com o feriado do Dia do Trabalho, os supermercados do Espírito Santo ficarão fechados amanhã. A informação foi repassada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) .

De acordo com o superintendente da Associação, Hélio Schneider, a determinação de fechamento dos supermercados segue o acordo coletivo em vigor, firmado entre funcionários e empregadores.

“O estabelecimento que abrir as portas descumpre o acordo coletivo em vigor e está sujeito à punições”, explicou.

Ao contrário dos supemercados, as lojas e estandes de três shoppings da Grande Vitória irão abrir no feriado.

No município da Serra, as lojas dos shoppings Mont Serrat e Mestre Álvaro funcionarão de modo facultativo. Já em Cariacica, no Shopping Moxuara, todas as lojas e quiosques estarão abertas das 11 às 21 horas.

Para quem procura opções para a família, todos os shoppings da Grande Vitória estarão com as praças de alimentação, áreas de lazer e cinemas funcionando normalmente, em horário especial.

E quem precisa de algum serviço bancário deve ficar atento. Por conta do feriado, todas as agências bancárias estarão fechadas nesta segunda-feira, retomando o atendimento, em horário regular, a partir de terça-feira.

Serviço público

Também por força do feriado, todos os setores administrativos do Governo do Estado e das prefeituras estarão fechados amanhã.

Em todos estes locais, só estarão funcionando os setores considerados essenciais nas áreas de saúde, segurança e serviços públicos, como pronto-atendimentos, hospitais, coleta de lixo e guardas municipais.

Para quem deseja aproveitar o dia e fazer uma boa ação, o Hemocentro do Espírito Santo, localizado em Maruípe (Vitória), irá funcionar das 7h às 18h.

O que funciona e não funciona

Supermercados

Todos os supermercados do Espírito Santo estarão fechados neste dia 1º de maio. De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS), a determinação segue o acordo coletivo em vigor, firmado entre estabelecimentos e funcionários.

Shoppings

Shopping Praia da Costa – Todas as lojas e estandes estarão fechados. Apenas o cinema, praça de alimentação e lazer estarão funcionando das 11 às 23 horas.

Shoppings Mont’serrat e Mestre Álvaro – as lojas e estandes funcionarão de forma facultativa. Já a praça de alimentação e lazer funciona das 11 às 23 horas.

Shopping Moxuara – as lojas e estandes irão funcionar normalmente, das 11 às 21 horas. Já a praça de alimentação e lazer abrirá das 11 às 22 horas.

Shopping Vila Velha – apenas a praça de alimentação e lazer irá funcionar, das 11 às 21 horas. As lojas, quiosques e a academia SmartFit estarão fechados.

Boulevard Vila Velha – lojas e estandes estarão fechados, enquanto que a praça de alimentação e áreas de lazer funcionam das 11 às 22 horas.

Shopping Vitória – lojas e estandes fechados. Praça de alimentação aberta das 11 às 22 horas.

Shopping Jardins – todas as lojas e quiosques fechados. Já a praça de alimentação funciona das 11 às 23 horas.

Shopping Norte Sul – as lojas e quiosques estarão fechadas. Já a Praça de Alimentação funcionará das 11 às 20 horas.

Agências Bancárias

Por conta do Dia do Trabalho, todas as agências bancárias estarão fechadas amanhã. O atendimento será retomado na terça-feira, dia 2.

Serviços públicos

Estado – devido ao feriado, as repartições públicas estaduais e o Faça Fácil, de Cariacica, não funcionarão nessa data. Haverá expediente apenas nos serviços que atuam em regime de plantão.

Vitória – os órgãos administrativos não irão funcionar nesta segunda. Só irão estar disponíveis os serviços de urgência e emergência e segurança pública.

Os parques municipais, que geralmente não funcionam às segundas-feiras, vão funcionar normalmente.

Vila Velha – a prefeitura vai manter os serviços essenciais funcionando normalmente, como coleta de lixo, Serviço Funerário e Pronto-Atendimento.

Amanhã, não haverá expediente administrativo e o atendimento à população voltará na terça-feira (2).

A Guarda Municipal pode ser acionada a qualquer momento pelos telefones 3219-9929 ou 190. Já a

Defesa Civil atende pelo telefone de plantão 99895-0100.

Cariacica – não haverá expediente administrativo nos órgãos da Prefeitura de Cariacica, apenas os serviços essenciais, como saúde e segurança.

O Pronto-atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha, das 7h às 17 h.

A Defesa Civil estará de plantão 24 horas nos telefones 98831-6000 ou 199.

Serra – não haverá expediente nas repartições públicas municipais da Serra. No entanto, outros serviços vão funcionar, como a UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina, coleta de lixo e funcionamento dos cemitérios.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar hoje e amanhã de 7h até meia-noite, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321.

Viana – não haverá funcionamento administrativo na prefeitura amanhã, dia 1º de maio.

A coleta de lixo e os serviços de limpeza também serão retomados na terça (02), seguindo o cronograma de trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos.

Saúde

Hemoes – A unidade de Vitória funcionará das 7h às 18h, com cadastramento de doadores até as 17h.

Toxen e Samu 192 – os dois serviços vão funcionar normalmente em regime de plantão. Do Toxcen, profissionais de saúde e a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 para receber orientações de como proceder. Quanto ao Samu, o número de urgência é o 192.

Hospitais

Todos os hospitais da Rede Estadual atenderão em regime de urgência 24 horas por dia.

Não irão funcionar:

Os Centros Regionais de Especialidades (CREs), localizados em Cariacica; as unidades da Farmácia Cidadã Estadual, em Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória; e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

Fonte: Órgãos consultados.

Reportagem de Andreia Ferreira e Weslei Radavelli.