Confira os horários de shoppings e supermercados neste sábado

O comércio está funcionando em horário especial neste sábado (24), véspera de Natal.

Alguns shoppings da Grande Vitória ficam abertos até às 19 horas para atender a quem deixou a compra dos presentes para a última hora. Os supermercados também funcionam em horário especial, alguns ficam abertos até às 20 horas.

Confira os horários de funcionamento:

Shoppings

Shopping Vitória: o atendimento será até as 19h

Boulevard Shopping em Vila Velha: as lojas funcionam até as 19h

Shopping Praia da Costa: as lojas abrem das 8h às 19h

Shoppings Moxuara, Mestre Álvaro e Montserrat: as lojas funcionam das 10h às 19h

Shopping Jardins: as lojas abrem das 9h às 19h

Shopping Norte Sul: as lojas ficam abertas até as 19h

Lojas

Polo da Glória: as lojas funcionam até 16h, podendo se estender até 17h

Praia do Canto: as lojas funcionam das 9 às 19h

Serra: boa parte das lojas vai funcionar até as 18h

Supermercados

Extrabom: o funcionamento em todas as lojas da rede, incluindo o Extraplus, será encerrado às 19h

Rede OK: todas as lojas da Grande Vitória funcionam das 8h às 19h. A loja de Linhares fica aberta até as 20h

Carone: as lojas abrem das 8 às 19h

Perim: os supermercados abrem das 8h às 19h

Schowambach: as lojas fecham às 20h