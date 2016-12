Congestionamento na BR-101 após acidente com duas mortes em Mimoso do Sul

O trânsito na BR-101, em Mimoso do Sul, continua no sistema pare-siga após o acidente que matou uma criança e uma mulher na tarde desta segunda-feira (26). De acordo com a Eco 101, há congestionamento de dois quilômetros nos dois sentidos na altura do km 459.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a perícia ainda não chegou para remoção dos corpos e os dois veículos envolvidos no acidente continuam ocupando uma faixa no sentido sul (Vitória – Rio de Janeiro).

Os três feridos foram socorridos por ambulâncias da Eco 101 e encaminhados para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. Duas pessoas foram levadas para um hospital particular e a outra para a Santa Casa de Cachoeiro.