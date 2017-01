Congestionamento na Rodovia do Sol

Os motoristas que passaram pela Rodovia do Sol no fim da tarde deste domingo (1) encontraram congestionamento. Além do reajuste da tarifa do pedágio que entrou em vigor neste domingo, quem voltava de Guarapari encontrou uma blitz da Polícia Militar.

Segundo a Rodosol, a blitz já terminou. Ela foi realizada no km 30, do sentido Guarapari – Vitória, Norte, e deixou o trânsito lento na rodovia.

A concessionária destacou que o trânsito já estava intenso devido ao feriado e apresentou congestionamento com a ação policial. O trânsito está mais lento na região do pedágio pelo acúmulo de veículos, mas já começa a liberar e deve normalizar em breve.

Não há registro de acidentes na Rodovia do Sol neste domingo.