Conmebol denuncia Palmeiras, Peñarol e Felipe Melo por briga

A Conmebol instaurou processos disciplinares contra Palmeiras, Peñarol, Felipe Melo e três jogadores uruguaios (Matías Mier, que recebeu soco de Melo; Nahitan Nández; e Lucas Hernández) pela briga generalizada após partida da Libertadores nesta quarta-feira (26). A informação foi divulgada pela entidade em seu site.

A Conmebol disse ter avaliado imagens do ocorrido para tomar a decisão. O brasileiro Caio Cesar Rocha, presidente do Tribunal Disciplinar da Conmebol, disse à reportagem que agora as partes terão prazos específicos para elaborarem suas defesas e o tribunal, então, julgará o ocorrido. De acordo com ele, o processo todo deve durar entre 20 e 30 dias. Com isso, as possíveis penas só serão definidas após a próxima rodada da Libertadores.

Na quarta-feira (3), o Palmeiras enfrentará o Jorge Wilstermann, da Bolívia. O time brasileiro tem interesse em acelerar o andamento do processo, já que está praticamente classificado para a próxima fase e, em caso de punições, gostaria de cumpri-las já na fase de grupos.

O regulamento da Conmebol diz que “em casos de agressão coletiva ou tumulto em que não seja possível identificar os autores, o órgão disciplinar sancionará a associação ou o clube ao qual pertencem os agressores”. Nesse caso, as possíveis punições são radicais: jogar uma ou mais partidas de portões fechados, a proibição de jogar em determinado estádio, a cessão dos pontos da partida, entre outras. Com base no histórico da entidade, é pouco provável que o Palmeiras seja punido.

Por outro lado, a entidade está sob nova direção, o que pode implicar em um entendimento mais rigoroso. Já Felipe Melo pode ser enquadrado no artigo 10 do primeiro capítulo do “Regulamento Disciplinar”, que prevê punição de no mínimo três partidas para comportamentos como “agredir jogadores ou quaisquer outras pessoas em campo”.

Caso o tribunal disciplinar considere “grave” a agressão, a pena mínima subirá para cinco jogos. Há também a possibilidade de que ele seja punido por um período determinado, o que poderia resultar em uma suspensão superior a cinco jogos. Nesta quinta (27), centenas de palmeirenses foram ao aeroporto de Guarulhos para recepcionar como heróis os jogadores do clube.

Felipe Melo, Willian e Alexandre Mattos foram bastante festejados. “Foi premeditado: pouca polícia, fecharam os portões, sem segurança. Queriam que a gente ficasse exposto em campo para agredirem. Corri para perto do Felipe e tomei um soco”, disse Willian, com o rosto machucado.