Conselho de Educação Física suspende registros por falsificação de diploma no ES

O Conselho Regional de Educação Física (CREF1) suspendeu três registros profissionais no Espírito Santo após constatar falsificação do diploma da graduação. Os denunciados foram ouvidos, para que possam apresentar a defesa junto ao Tribunal de Ética da instituição. Também será realizada audiência com o profissional que teve o registro suspenso por enviar um arquivo de imagem expondo o órgão sexual, juntamente com o comprovante de pagamento da anuidade para o e-mail do CREF1.

Segundo o Conselho, os nomes dos acusados, bem como informações que possibilitem a identificação dos mesmos não podem ser divulgados pelo CREF1 para preservar o direito à ampla defesa.

Ao falsificar documentos para obter o registro de forma ilegal, os denunciados demonstraram desrespeito a sociedade, prática considerada crime pela legislação penal brasileira e vedada pelo Código de Ética Profissional.

Os três denunciados, que atuam em academias da Região Metropolitana do Estado, colocam em risco a saúde e a segurança da sociedade, pois não comprovam a graduação em Educação Física, tratando-se de um leigo no exercício da profissão. Inquéritos sobre os casos foram abertos na Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações, onde foi instaurada a investigação do caso.

da Redação, com informações de assessoria