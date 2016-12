Consumo de água em Guarapari aumenta, e pode faltar água

A Companhia Espírito Santense de Abastecimento (Cesan) divulgou um alerta nesta sexta-feira (30) de que o consumo de água em Guarapari está muito alto. Com isso, pode vir a faltar água na cidade durante o verão.

Segundo a Cesan, o alto consumo foi registrado nos últimos dias no balneário tendo aumento 60% em relação aos últimos quinze dias.

A concessionária pede que a população economize, reduza o consumo e use a água de forma racional para que não falte. A empresa explica que, no momento, não falta água, mas pode vir a faltar. No entanto, destaca que não há como prever quando poderia começar a falta água.

A Cesan ressalta ainda que realizou investimentos na cidade e dobrou sua capacidade, mas é importante que a população colabore e não desperdice. “A Companhia relembra que o Estado atravessa uma das piores secas dos últimos 80 anos e os hábitos conscientes adquiridos para usar água devem ser mantidos”.