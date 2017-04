Coração de mineiro salva jovem de 25 anos no Estado

O Espírito Santo vai ficar marcado na vida da jovem baiana Daniela dos Santos Barbosa, 25 anos. Foi aqui no Estado que ela ganhou um novo coração, depois de anos de doenças, cansaço e fragilidade.

No último dia 12 de abril, uma quarta-feira, Daniela recebeu o coração de um jovem mineiro de 21 anos que morreu devido a um acidente de trânsito.

Após três meses internada no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), por causa de uma insuficiência renal causada por uma doença chamada cardiomiopatia dilatada – popularmente conhecida como coração grande – a jovem não tinha tanta esperança de que o coração que precisava iria chegar tão rápido.

“Eu ia receber alta na quarta-feira, dia 12. Mas quando foi terça-feira vieram com a melhor notícia de todas: eles tinham achando um coração para mim. Nem acreditei quando o médico falou”, contou a jovem ainda no quarto de recuperação.

De acordo com os médicos, as chances de Daniela achar um coração compatível era pequena, de apenas 7%.

“Eram 22 horas quando recebi a ligação da Central Nacional de Captação de Órgãos e Tecidos (CNCDO) dizendo que havia um doador compatível em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Montamos uma logística para ir até lá retirar o coração e voltar a tempo para implantá-lo em Daniela”, explicou o cirurgião cardiovascular e coordenador de transplantes do HEVV, Luiz Renato Daroz.

Ele lembrou que o tempo era o inimigo do sucesso da operação. De acordo com o médico, o órgão poderia ficar até cinco horas sem sangue, depois disso não poderia ser transplantado. “A nossa logística foi muito bem feita, conseguimos fazer com 4h21 minutos.”

Enquanto uma parte da equipe retirava o coração do jovem mineiro, aqui no Espírito Santo outra parte da equipe retirava o coração doente de Daniela e preparava o corpo para receber o novo.

“Foi um sucesso! Os médicos foram ótimos. Meu coração está que é só alegria! Quero agradecer muito à família que doou o coração para minha filha. Eles perderam um filho, mas deram a oportunidade da minha filha viver”, agradeceu emocionada a mãe da jovem, a doméstica Geronilde Souza Santos, 46 anos.

“Sou um milagre de Deus! Ele me deu muitas bênçãos”

Aos 17 anos, a jovem Daniela dos Santos Barbosa, 25, foi diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, popularmente conhecida como coração grande. A doença causa insuficiência cardíaca e provoca cansaço e acúmulo de água no abdômen e pulmão, por exemplo.

Ela passou por uma cirurgia delicada, realizou o sonho de ter um filho e, contrariando as expectativas, conseguiu um coração novo para planejar ainda mais sonhos.

A Tribuna – Quando você percebeu que tinha a doença?

Daniela – Aos 9 anos eu sentia que meu coração era diferente, às vezes me sentia muito cansada. Mas só aos 17 anos, quando passei muito mal, é que descobriram que era um problema no coração. Fiz uma cirurgia muito arriscada, os médicos disseram que tinha poucas chances de sobreviver, mas eu sobrevivi.

Depois eles disseram que não poderia ter filho nunca. Fiquei arrasada, era meu sonho ser mãe. Mas Deus abençoou e eu tive um filho, o Paulo Daniel, que hoje tem 2 anos. Eu sou um milagre de Deus! Ele me deu muitas bênçãos na vida.

E como veio para o Estado?

Moro em Teixeira de Freitas, na Bahia, mas quando meu pai ficou sabendo que eu estava muito doente me trouxe para morar com ele aqui em Vila Velha. Fiquei uns meses internada no Hospital das Clínicas e depois me transferiram para o Evangélico. Estou aqui há três meses. Quando ia receber alta, me disseram que tinha um coração para o transplante.

E como recebeu a notícia?

Nem acreditei quando me falaram. Foi uma surpresa para todo mundo. No dia que recebi a notícia, uma mulher, que estava no mesmo quarto que eu, disse que alguém ali ia receber uma grande bênção de Deus. Na hora não achei que seria eu e que o coração novo estava chegando. Estou muito agradecida a Deus pelos milagres que Ele tem feito na minha vida.

E agora? Como se sente? Como será a vida?

Agora quero cuidar mais do meu coração novo para que não aconteça nada sério com ele. Quero só alegria. Ainda não tive muito tempo para pensar nos sonhos daqui para frente. Quero só curtir meu filho, que não vejo há três meses. Sempre fui muito doente por causa do coração. Agora quero aproveitar muito a minha família.

Reportagem: Lorrany Martins. Confira a íntegra na edição desta quinta-feira de A Tribuna