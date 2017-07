Corinthians vence o Palmeiras e abre 16 pontos do arquirrival

A eficiência do Corinthians prevaleceu mais uma vez nos clássicos em 2017. Nessa quarta-feira (12), a equipe manteve o seu estilo característico, marcou os gols nas poucas chances que teve na partida e venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe alvinegra continua na liderança agora com 35 pontos – 12 a mais do que o Santos, vice-líder, que venceu o Atlético-MG por 1 a 0, nessa quarta-feira, no Independência. A vantagem corintiana para o segundo colocado, no entanto, vai diminuir no complemento da rodada. Com 23 pontos e na terceira posição, o Flamengo recebe o Grêmio, que soma 22 pontos, nesta quinta-feira (13).

Já o Palmeiras foi ultrapassado pelo Cruzeiro e caiu para a sexta posição, com 19 pontos. O time alviverde pode ainda perder mais um posto na tabela caso o Sport (18 pontos) vença a Chapecoense nesta quinta. O Corinthians também manteve sua invencibilidade em clássicos. Neste ano, a equipe venceu os dois diante do Palmeiras. Contra o Santos, o clube também obteve dois triunfos. Já diante do São Paulo são dois empates e duas vitórias.

O Corinthians volta a campo agora no sábado (15), às 19h, quando recebe o Atlético-PR. No domingo (16), às 11h, o Palmeiras enfrenta o Vitória novamente no Allianz Parque.

O JOGO

Ainda sem encontrar a formação ideal desde que assumiu o comando do clube há dois meses – repetiu a mesma equipe em apenas dois jogos –, Cuca fez novas modificações para o duelo contra o Corinthians. Ele escalou Tchê Tchê na lateral direita e deixou Mayke no banco de reservas. Do lado esquerdo, Egídio foi mantido. Já a dupla de zaga foi formada por Mina e Edu Dracena. O meio de campo teve Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra, que retornou ao time após ficar afastado em virtude de problemas familiares. Já o setor ofensivo foi formado por Róger Guedes, Willian e Dudu.

Sem problemas, Carille escalou sua equipe considerada titular. Bem compactado, o time não dava espaços no campo de defesa e valorizava a posse de bola quando tinha o domínio.

Aos 22 minutos, o sistema defensivo do Palmeiras bobeou, Arana recebeu dentro da área e foi derrubado por Bruno Henrique, pênalti. Jadson cobrou e abriu o placar. Com o gol, o Palmeiras se abriu para buscar o empate.

A equipe teve mais posse de bola, mas insistiu muito nos cruzamentos pelo lado direito. Individualista, Dudu, que atuava pela esquerda, carregava a bola, mas parava na marcação adversária. Já o Corinthians aproveitava os espaços que o Palmeiras usava com a marcação individual estabelecida por Cuca. Rodriguinho abria pelo lado do campo e era acompanhado por Thiago Santos. Na primeira vez, Jadson recebeu dentro da área, mas errou o domínio. Na outra, Fagner avançou livre, mas antes do ataque corintiano concluir, a defesa afastou.

No segundo tempo, Cuca voltou com Borja no lugar do volante Bruno Henrique. Tchê Tchê passou a jogar como volante e o atacante Róger Guedes de lateral. O treinador palmeirense ainda colocou Keno na vaga de Thiago Santos. No final do jogo, Zé Roberto substituiu Egídio. As mudanças, porém, não surtiram efeito. Desorganizado, o Palmeiras chegava mais na base da vontade. Impaciente, a torcida começou a vaiar e reclamar do time. A desorganização era tão grande que o Palmeiras terminou com apenas Edu Dracena como zagueiro. Tchê Tchê fazia a função de volante e zagueiro, Dudu era um segundo volante e Mina atacante. O que o time alviverde não tinha sobrava no rival.

Organizada, a equipe de Carille deixava o adversário com a bola e explorava os contra-ataques, principalmente do lado direito. Aos 20 minutos, Romero passou para Arana bater cruzado e definir o placar. Nos últimos 25 minutos, o Corinthians apenas administrou o placar.

Reportagem: Alex Sabino e Luiz Cosenzo (Folhapress)