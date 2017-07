Coronel fala em união de forças para restaurar a paz em condomínio na Serra

No dia seguinte à megaoperação, que resultou na detenção de 17 pessoas, o comandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), coronel Ramalho, afirmou que somente uma união de esforços pode restaurar a paz e a ordem no condomínio Ourimar, localizado na região de Manguinhos, na Serra. O condomínio foi dominado por traficantes e alguns moradores chegaram a ser expulsos de casa.

Na quinta-feira (6), cerca de 400 policiais civis e militares participaram da ação, que tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas e homicídios e de busca e apreensão em apartamentos usados pelos criminosos.

O condomínio que tem 38 torres, 608 apartamentos e 2.400 moradores. O coronel Ramalho explicou como funcionou a operação. “Com base no apoio que nós recebemos do Poder Judiciário e do Ministério Público, nós conseguimos fazer uma grande operação com mandado itinerante, que é uma ação muito importante porque nos permite entrar em todos os apartamentos. A Polícia Militar fez a parte do cerco, de obstrução das portarias, e a Polícia Civil, com o mandado na mão e fotos de criminosos, adentrou alguns apartamentos que já eram alvos dessa investigação”.

Ele acredita que o trabalho no local deve continuar. “Eu acredito que nós devemos continuar monitorando esse local. Devemos continuar atendendo a comunidade de bem que mora nesses edifícios que merecem o apoio do poder público.

Para o coronel, somente a união de forças pode devolver a paz aos moradores do condomínio. “Não é uma responsabilidade apenas da Polícia Militar. Nós precisamos continuar com a investigação, precisamos que as empresas que participaram desse empreendimento verifiquem se realmente as pessoas contempladas são as pessoas que estão morando ou se os criminosos colocaram essas pessoas para fora e ocuparam os imóveis. Precisamos do poder municipal, da empresa que participou desse processo, precisamos da continuidade da investigação, de assistentes sociais para olharem como estão essas famílias. Enfim, com a Polícia Civil investigando, a Polícia Militar fazendo o policiamento e o Ministério Público e o Poder Judiciário muito atentos a essas demandas para que, em momento oportuno, possam permitir a nossa entrada para verificar se a paz social continua, se a ordem permanece. Estamos falando de uma área privada, a PM não tem competência para fazer o policiamento dentro do condomínio. Precisamos agora juntar todos os esforços desse atores citados para que possamos fornecer a segurança a essas pessoas”, comentou.