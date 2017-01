O corpo de um idoso foi deixado na porta do pronto-socorro do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira (02).

De acordo com a polícia, o corpo teria sido deixado no local por um veículo modelo Ford Ka e o motorista fugiu do local.

Uma equipe médica foi imediatamente até a entrada do pronto socorro para prestar atendimento ao idoso, mas os médicos constataram que o homem já estava morto.