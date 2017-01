Corpo de jovem desaparecida em lagoa é encontrado

O corpo de Tatiane Mariano de Souza, 22 anos, foi encontrado na noite de segunda-feira (2) na Lagoa do Aguiar, em Baixo Quartel, Linhares. A jovem desapareceu no domingo (1), quando nadava na lagoa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e mergulhadores trabalharam nas buscas por Tatiane. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado nesta terça-feira (3) para a família.

Familiares contaram que Tatiane participava de um churrasco com a família no local, quando resolveu ir nadar. Ela estava com uma prancha de isopor e foi vista pela última vez a cerca de 300 metros da margem da lagoa.