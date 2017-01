O corpo de uma mulher que foi encontrado dentro de um bueiro, em João Goulart, Vila Velha, no domingo (1), foi identificado por familiares na tarde de quarta-feira (4). A vítima era Ester de Oliveira Borges, de 31 anos.

Parentes não souberam dizer o motivo do crime, mas afirmaram que ela havia desaparecido no Natal, no dia 25. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher.