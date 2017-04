Corrente do bem para ajudar ciclista após acidente

“Chorei muito porque achava que meu rosto nunca mais voltaria ao normal”. É assim, apegado à esperança e cercado de amigos, que o estudante Adryan Coelho, 18, tenta se recuperar de um acidente com bicicleta que sofreu na madrugada do último domingo em Resistência, na capital. Para tanto, ele precisa de ajuda financeira.

Para ajudar Adryan, vários amigos, que lotam a casa do jovem deste então, fizeram uma campanha nas redes sociais.

O acidente ocorreu durante a madrugada de domingo, quando o estudante estava indo a um bar no bairro Resistência.

“Eu não me lembro de nada, mas me contaram que, do jeito que caí, eu fiquei, e não respirava direito. Acho que me desequilibrei”, contou.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Adryan foi internado no Hospital São Lucas, em Vitória, com fratura dos ossos nasais e trauma na face.

Com a queda, ele quebrou cinco dentes e precisará passar por uma cirurgia bucomaxilofacial, que corrige anomalias faciais.

Agora, o estudante precisa de acompanhamento de especialista, medicação, e retorno ambulatorial na próxima semana.

O médico paulistano Rafael Puglisi ficou tocado com a história e prometeu ajudar Adryan, operando-o em São Paulo sem cobrar pelos custos.

O empecilho, então, passou a ser a falta de condições financeiras da família de Adryan em arcar com medicamentos e com hospedagem, alimentação e passagem de um acompanhante para o estudante, que precisa de repouso e é aconselhado a não mexer a boca ao falar.

Com isto, os amigos estão usando a #AjudeAdryan nas redes sociais e pedindo ajuda com depósitos de qualquer valor para melhorar a vida do estudante.

Católico, Adryan se apega, agora, na esperança de dias melhores: “A quantidade de pessoas preocupadas é gratificante. Gostaria de pedir que me ajudem e façam o bem”.

“De início, eu não queria me ver no espelho, mas agora tenho fé que vou melhorar e tudo vai voltar ao normal”, diz o jovem.

“Não queria me olhar no espelho”

A Tribuna – Você lembra exatamente como aconteceu o acidente?

Adryan Coelho – Não. Foi como se tivesse apagado da minha memória. Eu me lembro apenas do que aconteceu antes, mas o pós-queda não. Me contaram que, do jeito que eu caí, eu fiquei e não respirava direito.

AT – E antes? O que você estava fazendo? Para onde estava indo?

Adryan – Estava acontecendo uma festa na minha casa, no bairro Resistência, em Vitória. Eu resolvi ir comprar mais energético num bar que fica no mesmo bairro, por volta de 2h30 da manhã. Passei por duas esquinas e caí sozinho. Daí, já não lembro mais, até acordar no hospital.

AT -Você ficou internado onde e por quantos dias?

Adryan – Fui para o Hospital São Lucas e fiquei lá durante quatro dias. Perdi cinco dentes e meu nariz quebrou.

AT – O resumo da sua alta diz que você teve fratura dos ossos nasais e trauma na face. Como foi quando você se viu no espelho?

Adryan – Eu chorei. Chorei muito. De início, não queria me ver no espelho. Achava que meu rosto nunca mais voltaria ao normal. Mas agora eu tenho esperança, tenho fé.

AT – Você tem orado?

Adryan – Sim. Eu sou católico e rezo todas as noites para ter meu rosto de volta.

Acidentes com bicicleta são comuns, mas não com um desfecho como o seu. Agora, analisando, o que você acha que aconteceu?

Adryan – Eu desci descalço. Essa bicicleta é de um tio, que é ciclista. O freio dela é muito forte. Acho que me desequilibrei, porque não andava em alta velocidade.

AT – A recomendação médica é de que você fique em repouso absoluto. Quando puder, voltará a andar de bicicleta ou está com medo?

Adryan – Eu sei que hoje em dia é perigoso para um ciclista andar em Vitória, mas vou continuar circulando de bicicleta. Acho também que faltam ciclovias na cidade…

AT – A sua casa está lotada de amigos preocupados com você…

Adryan – Receber ajuda é muito bom. Observar a quantidade de pessoas preocupadas e ver a solidariedade do próximo é muito gratificante. Gostaria de pedir às pessoas que me ajudem e façam o bem.

Reportagem de Lucas Rezende para a edição desta sexta-feira (28) do Jornal A Tribuna.