Coutinho e Firmino marcam para vitória do Liverpool sobre Stoke City

A decisão do técnico do Liverpool, Juergen Klopp, de colocar em campo a dupla brasileira Philippe Coutinho e Roberto Firmino no intervalo se mostrou uma jogada de mestre, à medida que ambos marcaram neste sábado (8) na vitória por 2 x 1 fora de casa sobre o Stoke City.

O técnico alemão surpreendentemente deixou ambos no banco e escalou os jovens Ben Woodburn e Trent Alexander-Arnold, mas com o Liverpool atrás no primeiro tempo depois de gol de cabeça de Jonathan Walters, ele usou o Plano B, apesar de preocupações sobre o físico de ambos brasileiros.

Coutinho empatou o placar aos 20 minutos do segundo tempo e menos de três minutos depois Firmino chutou por cima do goleiro para marcar e fechar a vitória, impulsionando as chances do Liverpool de terminar entre os quatro primeiros da Liga Inglesa.

O time continua em terceiro, nove pontos à frente do Arsenal, quinto colocado, e do Manchester United, sexto, ambos com três jogos a menos que o Liverpool.

Klopp disse que Firmino está sofrendo de exaustão após suas viagens para jogar pela seleção brasileira, enquanto Coutinho perdeu três quilos por conta de uma doença.

“No intervalo foi uma decisão difícil de se fazer, porque não se sabia se Roberto e Phil estariam prontos para 45 minutos”, disse Klopp durante entrevista coletiva. “Phil perdeu três quilos nos últimos três dias. Para a maioria de nós, seria uma notícia boa! Mas para Phil, que é um jogador profissional de futebol, isto não é tão bom. Ele veio ao hotel nesta manhã e disse ‘estou bem’”.

“Mas sabíamos que ele teria um nível de energia baixo, completo o suficiente para 30 minutos”. A equipe de Klopp segue em terceira, cinco pontos atrás do Tottenham e dois à frente do Manchester City, com um jogo a mais.

Reportagem: Martyn Herman (Reuters)