Cratera em rodovia há 25 dias revolta motoristas

Quase um mês após a pista ceder e formar uma cratera na rodovia ES-482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, o trânsito continua interrompido. Motoristas se deparam com a estrada interditada e reclamam da falta de desvio e de sinalização. Já são 25 dias que o trecho está interditado. Recentemente, em uma cidade do Japão, uma cratera de 300 metros quadrados em uma avenida foi fechada em dois dias.

A cratera em Cachoeiro se formou no dia 10 de dezembro, após um período de forte chuva, destruindo a estrada e o túnel ferroviário que passava embaixo. Uma picape Saveiro caiu no buraco e duas pessoas se feriram. O veículo continua parcialmente soterrado.

A rodovia é uma importante via de ligação entre a região do Caparaó com Cachoeiro e o litoral. O fluxo neste período do ano aumenta principalmente devido ao movimento de turistas mineiros. Na terça-feira (3), durante os 30 minutos que a reportagem esteve no local pelo menos 15 motoristas precisaram retornar. Entre eles, o pastor Carlos Henrique Alves, 39, que seguia para o litoral com a família. “Não sabia que estava assim. Falta sinalização”, disse.

O motorista de um caminhão também foi surpreendido. Ao manobrar para retornar, seu veículo acabou dando defeito. Motociclistas insistem em passar ao lado da cratera, apesar da interdição. Operários afirmam que há risco de novos desmoronamentos e que a pista foi toda isolada com madeirite, mas as pessoas abrem espaço.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Enio Bergoli, informou que a intervenção começou na segunda-feira (2) e, nesse intervalo, o órgão precisou cuidar de aspectos burocráticos, como autorização da empresa que administra a ferrovia.

A expectativa é que o tráfego seja liberado por uma pista lateral em até 15 dias se não chover. Do contrário, o prazo pode aumentar. Quanto à falta de sinalização, ele afirma que o local foi bem sinalizado, porém muitos equipamentos foram furtados.

Enquanto a obra não é concluída, quem precisa seguir viagem tem duas alternativas. Uma é contornando pelo distrito de São Joaquim e o bairro Aeroporto. Outra é pela ES-164 (rodovia Cachoeiro – Vargem Alta) e passando pela Rodovia do Contorno, em frente à fábrica de cimento Nassau.

Alessandro de Paula

