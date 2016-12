Criança e mulher morrem em acidente na BR-101, em Mimoso do Sul

Uma criança e uma mulher morreram em um acidente entre dois veículos no km 459 da BR-101, em Mimoso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas morreram no local do acidente e outras três pessoas ficaram feridas.

A batida aconteceu entre um Hyundai HB20 e um Fiat Palio. Ainda segundo a PRF, cada carro seguia em um sentido. A criança, de 5 anos estava no HB20 e outras duas pessoas que estavam no veículo sofreram lesões. No Palio, estavam apenas a passageira que morreu e o motorista, que sofreu ferimentos.

Os veículos ainda estão no local e uma faixa está interditada no sentindo sul (Vitória – Rio). O trânsito segue no sistema pare-siga.