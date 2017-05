Crianças nascidas na Serra vão poder ser registradas como de Vitória

A enfermeira Bruna Zamborlini, 31, vive uma frustração dupla. Criada na cidade mineira de Itambacuri, ela tem como registro de nascimento o município de Teófilo Otoni. “Só fui lá para nascer, mas sou itambacuriense”, conta.

O mesmo aconteceu com a filha dela, a pequena Alice, de cinco meses, que teve de ser registrada na Serra, local da maternidade onde nasceu. “Eu moro em Vitória há 17 anos e não queria que isso acontecesse com ela também. É frustrante”.

A partir de agora, os pais não vão mais passar por essa situação. A Medida Provisória 776/2017, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (27), permite que os filhos sejam registrados no local onde os pais residem. Antes, a lei de registros civis públicos obrigava que os registros fossem feitos na mesma cidade onde aconteciam os nascimentos.

“Seria ótimo para mim. Se eu pudesse, com certeza trocaria o meu local de nascimento e o da minha filha”, afirma Bruna.

Outro exemplo que ilustra bem a mudança é o das crianças nascidas no Vitória Apart Hospital. A unidade fica na Serra, mas muito próximo a Vitória, e atende a gestantes de toda a região metropolitana. A partir de agora, um bebê de pais moradores da capital que nascer lá poderá ser registrado com nascido em Vitória. O mesmo acontece se os pais forem de outra cidade, como Vila Velha, ou se uma criança filha de moradores de Cariacica nascer na capital, por exemplo.

De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a mudança é uma reivindicação antiga de municípios que não possuem maternidades. A regra antiga causava um número alto de cidades que há décadas não registravam nascimentos.

“Os pais eram obrigados a registrar o filho na cidade de nascimento, no município da maternidade. Agora, eles também podem optar por registrar as crianças na cidade onde a família mora”, explica.

Além de beneficiar o lado emocional das pessoas, o governo espera controlar melhor a natalidade e os dados de epidemiologia, além de mapear todos os municípios brasileiros para desenvolver ações de políticas públicas.

A reportagem completa você lê na edição desta quarta-feira (3) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Rafael Gomes