Crivella toma posse de prefeitura no Rio

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, tomou posse na manhã deste domingo (1) durante cerimônia realizada na Câmara Municipal. Os 51 vereadores da cidade eleitos nas últimas eleições também receberam a posse. Desses, 18 são novos na Câmara.

Durante a tarde, Crivella irá receber o cargo do prefeito Eduardo Paes no Palácio da Cidade. Em seguida, o novo gestor do Rio de Janeiro dará posse aos secretários municipais. Os nomes do secretariado foram anunciados no último dia 20.

Sobre o novo prefeito

Carioca, Crivella tem 59 anos, é bispo licenciado da Igreja Universal e engenheiro civil. Tem mandato no Senado até 2019, mas pediu licença do cargo para se candidatar a prefeito do Rio pela terceira vez. Também já havia tentado o governo do Estado duas vezes, sendo que na mais recente, em 2014, foi para o segundo turno e perdeu para o atual governador licenciado, Luiz Fernando Pezão.