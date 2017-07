Daniel Alves oficializa transferência para o PSG por duas temporadas

O lateral-direito Daniel Alves oficializou nesta quarta-feira (12) sua transferência para o Paris Saint Germain (PSG) da França. O lateral brasileiro assinou vínculo por duas temporadas. O time francês venceu a concorrência de Manchester City, Chelsea e Tottenham, que também manifestaram interesse no jogador de 34 anos.

Alves chegou a Paris na segunda-feira (10) para a realização de exames clínicos. Os rumores indicavam que Alves estaria a caminho do City, já que a contratação do lateral teria sido um pedido do técnico Pep Guardiola – com quem o brasileiro tem ótima relação desde os tempos de Barcelona. O PSG, porém, foi o último clube a entrar na disputa e cobriu todos os pedidos do jogador para ganhar a concorrência.

Uma das principais vontades de Daniel Alves era ter mais dois anos de contrato com o clube que fosse defender na próxima temporada. A duração do acordo, inclusive, foi o que impediu a renovação do vínculo com a Juventus, que ofereceu apenas um ano ao lateral brasileiro.

Aos 34 anos, Daniel Alves foi essencial no esquema da Juventus na última temporada e ajudou a equipe italiana no título do Campeonato Italiano e a chegar à final da Liga dos Campeões. Daniel Alves estava de férias, período em que se casou com a modelo Joanna Sanz em uma cerimônia secreta em Ibiza, e interrompeu o descanso para viajar à França e acertar os últimos detalhes de seu acordo com o PSG.

Agência Folhapress