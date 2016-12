Dante Michelini fechada a partir das 19h30

Quem vai curtir a tradicional queima de fogos e shows na virada de ano em Vitória precisa ficar atento às interdições e aos desvios no trânsito neste sábado (31).

Na região da praia de Camburi, a avenida Dante Michelini será totalmente interditada a partir das 19h30. A interdição começa entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader (no sentido Jardim Camburi). Já o trecho no sentido Centro ficará interditado a partir das 21 horas.

Os veículos serão desviados para as seguintes ruas: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader.

No sentido Centro, o trânsito será desviado pelas vias Dra. Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Desembargador Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho.

A região de Santo Antônio terá a rua Archimimo Mattos e a Travessa João Oliveira totalmente interditadas a partir das 19h30.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) ainda informou que irá reforçar a frota de ônibus e de táxis para o Réveillon na orla de Camburi.

No período de interdição, a linha 181 terá seu itinerário desviado para as vias Pinheiro Júnior, Soldado Manoel Furtado, Serafim Derenzi, Leôncio Nunes, Ernesto Bassini, Aderbal Atahayde Guimarães, Adelpho Poli Monjardim, seguindo itinerário normal.

As linhas 130 (Resistência/ Jardim da Penha – via Marechal Campos), 160 (Jardim Camburi / Rodoviária – via avenida Maruípe) e 210 (Goiabeiras / Rodoviária – via Beira-Mar) ficarão à disposição.

