De férias, jogador de futebol é assassinado em tentativa de roubo

O jogador de futebol Johnson Kendrick Feliciano da Costa, de 24 anos, morreu após tentativa de assalto em Vicente de Carvalho, em Guarujá, litoral de São Paulo. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (7). Kendrick, como era conhecido, nasceu na Cidade e era atacante do Al-Gharafa Sports Club, do Catar.

De moto, o ladrão teria se aproximado do jogador e pedido a corrente de ouro que ele usava. Sem conseguir consumar o roubo, o suspeito efetuou o disparo na cabeça da vítima, fugindo na sequência. Kendrick estava de férias e caminhava a pé por uma rua do bairro Pae Cará no momento da abordagem. O bandido não foi localizado.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Guarujá informou que Kendrick foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do crime e encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Há 7 anos no Oriente Médio, Kendrick não chegou a jogar no Brasil. Passou um tempo na Turquia, depois voltou para o Brasil, mas logo em seguida foi para o Catar. Jogou no Muaither Sports Club, time de segunda divisão daquele país. O atacante se destacou e ajudou a colocar o time na primeira divisão. Na época, foi jogador revelação.

da Redação, com informações de agências