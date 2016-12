Defesa Civil libera trilha onde casal foi atingido por deslizamento de pedras

Os frequentadores do Morro do Moreno já podem acessar a Trilha do Cipó. O local foi desinterditado pela Defesa Civil de Vila Velha e pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (26).

A área foi interditada na semana passada para evitar o rolamento de pedras. A ação foi necessária após um casal que frequentava a área ser atingido por uma pedra que deslizou do alto da trilha.

Para que o acesso ao local voltasse ao normal, foi preciso retirar algumas rochas que estavam soltas ao longo do caminho. O trabalho foi realizado de forma manual, empurrando as rochas do alto do morro. Para isso, barreiras de contenção foram usadas como apoio, além de técnicas de rapel para garantir a segurança da equipe.

Mesmo com a desinterdição, o responsável pela Defesa Civil do município, Paulo Cesar Corrêa Lima, pede que os frequentadores tenham cuidado ao acessar a área natural. “Mesmo com o trabalho realizado é importante que os frequentadores do local tenham atenção e usem equipamentos adequados para a prática de esportes em lugares íngremes. O Morro do Moreno é uma área natural, e por isso não é recomendado fazer trilhas ou praticar esportes em períodos de chuva. Com o solo encharcado, ocorrências dessa natureza podem ocorrer com mais frequência e cuidar da própria segurança é essencial”, orienta Lima.