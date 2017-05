Defesa diz que Eike não tem como pagar fiança

A defesa do empresário Eike Batista diz que ele não tem como pagar a fiança de R$ 52 milhões determinada nessa terça-feira (2) pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

Segundo a decisão, se Eike não pagar o valor em cinco dias úteis, ele terá de voltar a cumprir a prisão preventiva na cadeia.

O advogado do empresário, Fernando Martins, diz que a decisão de Bretas é “inexequível” (impossível de ser executada) porque os bens de Eike estão bloqueados.

“É inviável, uma decisão inexequível. O juiz Bretas se excedeu um pouco, primeiro pelo valor (da fiança). Nós vamos entrar com um pedido de reconsideração ao próprio Bretas e com um recurso na segunda instância (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). Todo o restante do patrimônio de Eike já está bloqueado, por decisão de outra vara”, disse o advogado.

Ele se refere a uma decisão da 3ª Vara Federal Criminal do Rio, de setembro de 2014, que determinou o bloqueio, apenas em contas bancárias, de mais de R$ 117 milhões do empresário. A decisão foi tomada no processo a que Eike responde por manipulação do mercado financeiro e uso de informações privilegiadas.

O advogado espera que seu recurso seja analisado ainda antes do prazo dado por Marcelo Bretas para o pagamento da fiança.