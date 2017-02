Defesa tem 30 mil militares a postos para socorrer estados após ameaças de novas greves da PM

Diante da ameaça de greve das polícias militares em pelo menos quatro estados – Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul – o Ministério da Defesa estaria articulando um plano de contingência para evitar que as cenas registradas aqui no Estado se repitam. As informações são da Revista Veja.

As Forças Armadas teriam elaborado esquemas de logística e deslocamento das tropas por terra e ar para melhorar o tempo de reação, caso sejam acionadas pelos governos estaduais.

Um integrante da cúpula do governo informou à Veja que cerca de 30.000 militares altamente treinados estão a postos nos quartéis das três forças. São soldados que já atuaram em zonas de conflito, como no Haiti.