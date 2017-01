Delegado de prende suspeito de assaltar ônibus na Serra

Um delegado conseguiu prender um dos três suspeitos que entraram em um ônibus para assaltar na noite de quarta-feira (04). A ação aconteceu na BR 101, próximo do bairro Central Carapina, em Serra.

O delegado Everton Mauro Fernandes, titular do 23º Distrito Policial (DP) de Serra Sede, contou que seguia para casa quando os três suspeitos, sendo um deles um adolescente, entraram no ônibus também em Serra Sede.

“Eles entraram no ônibus e se espalharam, sendo que um deles foi para o final do veículo. Quando eles chegaram próximo ao bairro Central Carapina, eles anunciaram o assalto. Um dos suspeitos, que estava com uma arma, ia abordando os passageiros e colocava a arma bem próximo do rosto das pessoas. O outro vinha logo atrás recolhendo os objetos das vítimas. Quando ele chegou perto de mim, tive a certeza de que a arma era falsa e decidi fazer a abordagem. Me identifiquei como policial e dei voz de prisão aos detidos”, contou o delegado.

Em seguida, o delegado afirmou que pediu ajuda da população para que eles ligassem para o Ciodes-190, a fim de pedir apoio de mais policiais. “Logo que abordei os três suspeitos, o motorista parou o ônibus e abriu as portas. Neste momento, dois dos suspeitos, entre eles o adolescente, conseguiram fugir”, disse Everton.

O terceiro suspeito, que estava com um simulacro de arma de fogo, que na verdade era uma arma de pressão, foi detido, encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado, em flagrante, por tentativa de roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).