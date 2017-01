A fila andou para Demi Lovato. Depois de assumir namoro com o lutador do UFC Luke Rockhold, em novembro do ano passado, pelo jeito a cantora trocou de atleta.

Ela passou a virada de ano com o brasileiro Guilherme Bomba Vasconcelos, que também é lutador de MMA. Bomba postou uma foto coladinho com Demi no Instagram em clima de descontração.

Seguidores, então, pediram: “Oficializa”. “Shippo muito”, comentou um fã. “Casa com ela e vem morar no Brasil”, pediu outro.