Depois de 23 anos, aprovados em concurso da PC são nomeados em Vitória

Foram nomeados nesta segunda-feira (02), 56 novos investigadores de polícia, que participaram do concurso em 1993. A assinatura do documento de posse foi realizada na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), no Centro de Vitória. Em seguida, os novos policiais foram para a Chefatura de Polícia, em Vitória, para entrar em exercício na nova função.

Na manhã de terça-feira (03), os novos integrantes da Polícia Civil receberão as boas vindas do chefe de polícia, delegado Guilherme Daré; do diretor da Academia de Polícia (Acadepol), delegado Heli Schimittel; e dos superintendentes da Polícia Civil, durante uma solenidade que será realizada no auditório da Chefatura de Polícia. Na parte da tarde, os novos policiais irão para a Corregedoria da Polícia Civil para realizar a entrega da documentação necessária para a confecção das carteiras funcionais.

De quarta (04) a sexta-feira (06), os policiais passarão por um curso de atualização que será oferecido na Acadepol. E entre os dias 09 até o dia 13 de janeiro, os novos investigadores de polícia farão instrução de armamento e tiro para atualização dos conhecimentos.

Nomeação

A lista com os nomes dos novos 56 investigadores de polícia foi publicada no Diário Oficial do dia (09) de dezembro. O decreto de número 1779-S foi assinado pelo governador Paulo Hartung; pela secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Dayse Maria Oslegher Lemos; e pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia.