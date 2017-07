Deputados capixabas do PT criticam decisão de Sérgio Moro contra Lula

Os deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) pelo Espírito Santo, Givaldo Vieira e Helder Salomão, se manifestaram nas redes sociais contra a condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a nove anos e meio de prisão. A decisão contra Lula foi proferida na tarde desta quarta-feira (12), pelo juiz Sérgio Moro.

Nas redes sociais, Givaldo Vieira divulgou um vídeo onde classifica o episódio como uma “condenação sem provas”. “Fala do triplex, que não pertence ao presidente Lula, e termina este ato, este teatro, com esta condenação política. O Moro está agindo a serviço dos seus amigos”, afirma o deputado, citando ainda as imagens divulgadas nas redes sociais do juiz ao lado do senador Aécio Neves (PSDB) e ao presidente Michel Temer (PMDB).

Ainda segundo o deputado, o episódio é uma tentativa de frear o avanço de Lula em uma eventual disputa presidencial em 2018. “Não conseguem vencer o Lula no voto, e as pesquisas mostram isso, mesmo com todo o massacre nos veículos de comunicação. (…) Ele não cometeu nenhum ato de benefício a favor dele”, disse.

O deputado federal Helder Salomão também se manifestou nas redes sociais, afirmando que faltam provas contra o ex-presidente. “O julgamento foi político, não jurídico. Este juiz está a serviço de quem?”, questionou.

Weslei Radavelli