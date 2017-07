Deputados discutem denúncia contra Temer na CCJ. Veja ao vivo

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), deu início à sessão que vai discutir a denúncia da Procuradoria-Geral da República segundo a qual o presidente Michel Temer cometeu crime de corrupção passiva no exercício do cargo.

Esta fase sucede a apresentação do parecer do relator Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que se manifestou a favor da aceitação da denúncia.

Por acordo feito entre representantes dos partidos na semana passada, todos os 66 titulares e 66 suplentes da CCJ podem falar por até 15 minutos cada. Vinte deputados que não integram a CCJ e são a favor da denúncia e outros 20 não membros que são contra podem falar por até 10 minutos cada. Além disso, os líderes partidários, de governo e da minoria podem falar. O tempo varia de acordo com o tamanho da bancada. Se o acordo for cumprido, as discussões levarão mais de 40 horas.

A base aliada de Temer tem pressa e quer desfazer o acordo. Já existe um requerimento de encerramento de discussão a ser apresentado. “Quando a oposição judicializou, acabou qualquer acordo. Vamos tentar um (novo) acordo”, disse o vice-líder do governo Darcísio Perondi (PMDB-RS).

A oposição diz que não aceita novo acordo. “O acordo original é não haver requerimento de encerramento de discussão e não vamos arredar pé. Queremos o debate. Vamos usar todas as vagas para falar”, disse o deputado Wadih Damous (PT-RJ).

Acompanhe a sessão ao vivo:

Reportagem: Folhapress