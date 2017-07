Deputados retomam discussão de denúncia contra Temer. Veja ao vivo

Depois de cerca de 14 horas de sessão na quarta-feira (12), com direito a xingamentos e confusão, os deputados retomaram às 9h05 desta quinta (13) os debates na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Os parlamentares discutem a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) segundo a qual Temer cometeu crime de corrupção passiva no exercício do cargo.

Na quarta, falaram 68 deputados. Foram 27 contra a denúncia e 41 a favor. A sessão, que começou pouco depois das 11h, se estendeu até a 1h38 desta madrugada. No início desta manhã, ainda havia 36 inscritos para falar, mas este número pode aumentar, já que ainda é possível se inscrever.

O governo tem orientado a base a não se inscrever para acelerar a tramitação. Como o recesso parlamentar começa na terça-feira (18), o Palácio do Planalto quer garantir a votação no plenário da Câmara, no máximo, até segunda-feira (17).

A reportagem apurou que não está descartada a possibilidade de haver sessão no fim de semana. Se não houver tempo de votar até o recesso, o fim da apreciação do caso fica para agosto.

Superada a fase de discussões, falam novamente o relator, deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que se manifestou a favor da denúncia, e o advogado de Temer, Antônio Claudio Mariz de Oliveira. Depois disso, o parecer de Zveiter vai a voto.

Se derrotado, o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), designa um novo relator. Ele pode apresentar um novo relatório ou escolher um dos votos em separado que já foram apresentados. Até o momento, já foram apresentados dez votos paralelos: seis a favor da denúncia e quatro contra.

Reportagem: Daniel Carvalho e Luiza Franco (Folhapress)