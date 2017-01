Detidos em protesto contra aumento de tarifa são liberados

Quatro pessoas que foram detidas durante o protesto contra o aumento da tarifa do Sistema Transcol foram liberadas. Dois jovens foram ouvidos pelo delegado plantonista na noite de quarta-feira (4) e liberados em seguida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), o menor que foi detido assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por crime análogo ao uso de drogas e foi reintegrado à família.

Uma jovem que havia sido detido assinou um Termo Circunstanciado por uso de drogas e foi liberada.

Os quatro foram detidos durante o protesto que teve concentração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e seguiu em passeata até a Reta da Penha, em Vitória. Os manifestantes pretendiam chegar à Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá. Os detidos foram encaminhados por policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Os atos de vandalismo tiveram início quando as pistas foram fechadas. A Polícia Militar, que acompanhava o protesto, utilizou bombas de efeito moral e balas de borracha em resposta a um rojão atirado pelos manifestantes.