Detran divulga calendário do licenciamento

O Detran divulgou o calendário de vencimento do licenciamento anual e fiscalização de 2017 para os veículos emplacados no Estado. Segundo o diretor de Habilitação e Veículos, José Eduardo de Souza Oliveira, o envio unificado dos boletos do IPVA, do licenciamento anual e do seguro DPVAT vai levar a uma economia de R$ 2 milhões.

“Ao concentrar as cobranças, evitamos que o proprietário fique com a documentação irregular por esquecer alguma taxa”, disse.

Proprietários de veículos que optarem pelo pagamento da cota única do IPVA — que dá direito a 5% de desconto — e também os isentos desse imposto deverão quitar o licenciamento em abril e maio.

Confira a data de vencimento do licenciamento 2017:

