Dia de Cooperar Capixaba tem três dias de sucesso!

O Dia C (Dia de Cooperar) das Cooperativas do ES não foi celebrado somente no sábado (1) – Dia Internacional do Cooperativismo. As festividades começaram nessa sexta-feira (30), em Santa Maria de Jetibá; no sábado foi a vez do município da Serra, na Grande Vitória; e no domingo as cooperativas de São Gabriel da Palha que fecham as comemorações de 2017.

As ações tem sido um sucesso. Atendimentos médicos, espaço de beleza, atividades físicas, teatros, recreação com as crianças, circuito de reciclagem, entre outros. E o êxito desses eventos só seria possível com o trabalho e empenho das cooperativas e voluntários envolvidos.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

Música, teatro, apresentações e estandes, além de bastante pipoca e algodão doce. Foi assim que a cooperativas da região deram o pontapé inicial às celebrações deste ano. Coopeavi, Cooperação, Coope-Transerrana e Sicoob elaboraram um evento com apoio do Sistema OCB/ES voltado para a separação de resíduos sólidos e reciclagem. O município, que já possui coleta seletiva, contou com dois dias de ações voltadas para a conscientização e aprendizado sobre o lixo.

Segundo o presidente do Sicoob Centro Serrano, Sr. Arno Kerckchoff, as Cooperativas de Santa Maria de Jetibá tiveram o primeiro evento em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo há alguns anos e desde o início envolvendo as cooperativas do município, que no início eram somente Sicoob e Coopeavi, depois surgindo a Cooperação e a Transerrana. “Agora o evento se tornou nacional, estamos na mídia e com isso tanto a prefeitura como a população começou a entender que quando as cooperativas abraçam uma causa, elas obtém resultados. E com isso conquistamos parcerias fortes não só no Dia C, como também em outros programas de natureza socioambiental que desenvolvemos. Toda vez que procuramos os órgãos municipais temos o apoio ouvimos que a credibilidade das cooperativas é grande. Quando estamos envolvidos, a população acredita nos projetos”, afirmou.

Ainda de acordo com Sr. Arno, em cada um dos municípios onde o Sicoob tem ponto de atendimento, a comunidade junto aos colaboradores escolhe um tema para ser trabalhado no Dia C e em Santa Maria esse ano, foi a destinação adequada do lixo. “Há cerca de 3 anos a Prefeitura tem tentado fazer coleta seletiva para dar o tratamento adequado ao lixo, mas não está conseguindo chegar até a população para fazê-los abraçar a causa. E quando ficamos sabendo dessa informação e ainda, que o nosso município possui uma associação de reciclagem que, pelo fato de não receber o lixo corretamente separado, acabam tendo até problemas de saúde pelo contato com materiais que não servem para reciclagem; tratamos de cuidar dessa pauta. De forma muito lúdica estamos tentando ajudar a Prefeitura nessa luta. As cooperativas existem para fazer o bem para toda a sociedade, não só para seus associados”, concluiu.

“O ato de cooperar deve acontecer todos os dias, mas esse Dia é muito importante, principalmente por ser um tema global e necessário nos dias de hoje. Assim conseguimos melhorar o nosso planeta”, disse o Presidente da Cooperativa Educacional de Santa Maria de Jetibá, Maurílio Ramos da Cruz.

O evento que começou na sexta-feira (30), foi voltado apenas para estudantes do município, uma parceria entre as Cooperativas e a prefeitura de Santa Maria. Já no sábado, a praça principal fica aberta ao público geral. Foram contemplados cerca de 450 alunos com as atividades realizadas neste evento.

SERRA

Já no sábado (30) além da população de Santa Maria, a comunidade de Serra (Grande Vitória) também foi beneficiada e foi um sucesso! Vários atendimentos médicos e jurídicos foram realizados, transformações no espaço de beleza e a criançada não ficou de fora dessa iniciativa: espaço de recreação com cama-elástica, distribuição de guloseimas, balões e também pintura de rosto.

“Essa é uma importante ação de promoção social. São ações simples, mas que plantam semente nas comunidades e nas cooperativas para que sejam feitas sempre”, disse o superintendente do Sistema OCB/ES, Sr. Carlos André Santos Oliveira. O evento de celebração foi realizado na Paróquia São José de Anchieta, das 8h30 às 13h e reuniu crianças e adultos da região. Tudo GRATUITO.

SÃO GABRIEL DA PALHA

E para fechar o final de semana com chave de ouro, as Cooperativas de São Gabriel da Palha farão um grande evento no Córrego da Prata (Castelan) e aguardam mais de 1000 pessoas. A celebração vai contar com apresentações de teatro, kickboxing, zumba, show musical, corte de cabelo, depilação, pintura facial, pipoca, algodão doce, pula-pula e se encerrará com sorteio de brindes e um delicioso almoço.

Para o presidente do Sicoob Espírito Santo, Sr. Bento Venturim, as cooperativas tem em seu DNA a cooperação no dia a dia, mas como havia dificuldade de demonstrar isso para a sociedade, foi criado o Dia C. “E hoje todos tem noção do que somos e à que viemos! As grandes ações nem sempre atingem as pessoas como gostaríamos e os pequenos gestos fazem a diferença, transformam. Nós acreditamos nisso”, disse ele.

Quem também falou sobre a celebração foi o Sr. Antônio Joaquim de Souza Neto, presidente da Cooabriel. “Dá para sentir que a força das cooperativas é muito grande e precisamos nos unir mais, pelo momento crucial que o país está vivendo. Não podemos ter no comando do nosso país pessoas que não olhem pelo Cooperativismo e que não deem o valor que merecemos. Nós somos o futuro”, afirmou.

Sr. Advaldo Zottele, presidente da Coopcam contou que neste ano a celebração aconteceu em uma nova área e antes mesmo de realizarem a festa, se uniram para levar melhorias. “Reformamos banheiro, pintamos a quadra, deixamos tudo super estruturado para a comunidade. Não foi apenas para fazer o Dia C, foi para a comunidade local. Ano passado foi em um local, este ano em outro e no ano que vem será em outro. Pequenas atitudes podem mudar o mundo”, exclamou.

A comunidade também se alegrou. Foi o que confirmou o representante da Comunidade, Sr. Edson Castelan. “É muito importante cuidarmos daquilo que temos e do que ganhamos. O que as Cooperativas fizeram trouxe nossa comunidade de volta, para dar valor ao que temos. Não só a quadra, mas a recuperação das nascentes! Somos produtores essa interação é muito importante para revitalizar nossa comunidade”, concluiu.

DIA C NO ES

No Espírito Santo, as cooperativas, com o trabalho consolidado, possuem a meta de somar voluntários para beneficiar mais pessoas. Cerca de 46 cooperativas e 4.750 voluntários pretendem beneficiar cerca de 366.973 pessoas direta e indiretamente durante a campanha do Dia C 2017. “As cooperativas estão preocupadas com o legado que vão deixar para as próximas gerações. E é com este programa, que podem oferecer voluntariamente sua contribuição para as comunidades em que estão inseridas através da promoção de iniciativas que beneficiam milhares de pessoas em todo o país”, afirma Esthério Colnago, presidente do Sistema OCB/ES.

O grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades em que as cooperativas estão inseridas. Para isto, o programa busca abraçar integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), no intuito de alcançar as 169 metas e assim, tornar o mundo um lugar mais justo e menos desigual, até 2030.

DIA C EM NÚMEROS

Na trajetória do Dia de Cooperar, os últimos anos foram cruciais para transformar o Dia C em um grande programa nacional capaz de promover iniciativas socioambientais e transformar realidades em todo o país.

Os números não nos deixam mentir sobre a efetividade do Dia C. Em 2016, 1278 cooperativas desenvolveram 1.180 projetos com a mobilização de mais de 86 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 777 cidades espalhadas por todos os estados e no Distrito Federal. Este ano, a meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas através dos projetos contínuos.

