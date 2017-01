Esta quinta-feira (5) é dia de eleger o Rei e a Rainha do Carnaval de Vitória deste ano. A família real do Carnaval será escolhida no TurkZoo, em Santa Luíza, Vitória. O júri irá avaliar o samba, a simpatia e a desenvoltura dos candidatos, que serão embalados ao som do Grupo Samba Sim. O evento começa às 20 horas, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O presidente da Liga das Escolas de Samba, Rogério Sarmento, explicou que nesta quinta também haverá a final do concurso do melhor casal de passista do Carnaval capixaba, esse concurso tem sido realizado na quadra das escolas de samba. “Estamos há mais de três meses realizando várias eliminatórias e amanhã (hoje) é a final”.

Ele explicou que o dinheiro do ingresso é utilizado para custear as despesas do evento. “Vai ser uma disputa acirrada. Quem for vai se surpreender com os candidatos dos dois concursos”, afirmou.

O servidor público Sergio Francisco Soares, de 53 anos, é um dos candidatos a Rei Momo. Ele já ocupou o posto duas vezes, mas quer novamente. “Eu gosto de Carnaval, minha maior satisfação é representar o Carnaval da minha cidade. Mereço ganhar porque sou uma pessoa simpática, alegre e que nasceu em fevereiro, mês da folia”, brincou.

O estudante Rodrigo Mattos, 23 anos, também está na briga pelo posto. A universitária Suelen Cecília Barbosa, 25 anos, candidata ao posto de Rainha, contou que se dedica ao Carnaval e que seu carisma sempre conquista o público. “Espero que corra tudo bem no concurso, que as pessoas se divirtam e saiam satisfeitas. Espero um grande evento”, afirmou.