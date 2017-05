Diego e Conca na partida decisiva pela Libertadores

O Flamengo pode contar com Diego e Conca no duelo com o San Lorenzo, na Argentina, no próximo dia 17.

Ainda em recuperação, os dois, que pareciam que iam ficar afastados até o fim da fase de grupos da Libertadores, estão animados e dando sinais de que podem estar com o grupo na partida decisiva.

Diego já transita da fisioterapia para os treinos físicos, e o próximo passo é ser inserido em atividades coletivas. A previsão inicial era de quatro a seis semanas para que o jogador voltasse ao grupo. Como esse já realiza o trabalho de recuperação há mais de duas semanas, está progredindo bem e o Flamengo não estabelece prazos rígidos, caso Diego cumpra as fases adiante até a recuperação, pode reforçar a equipe contra o San Lorenzo.

Já Conca está perto de se aproximar da última fase e também tem a intenção de enfrentar o San Lorenzo.