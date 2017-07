Divulgado novo clipe de Anita e Pablo Vittar: “Sua cara”

No momento em que Anitta bate mais de 100 milhões com o clipe de Paradinha, rodado em Nova York, a artista pop divulga no Instagram as primeiras imagens do clipe da música Sua cara, em parceria com a drag queen Pablo Vittar e o trio Major Lazer. O clipe oficial foi lançado na tarde deste domingo (30).

As gravações do novo clipe aconteceram no deserto do Saara, em Marrocos, com direito a figurino característico, além da temperatura bastante elevada, que fez Anitta passar mal durante as filmagens. “47 graus aqui no Marrocas e a gente dançando aqui nesse calor. A gente respira e o ar não vem. Tem que chegar até o final”, revelou a cantora em um vídeo publicado nas redes sociais durante o intervalo das gravações do clipe.

Com direito a rebolado em diversos ângulos, as imagens trazem Anitta e Pabllo mostrando que chegaram para “botar pressão”, com poses em cima de uma quadriciclo e carão deitada nas areias escaldantes do deserto.