Dois mortos e dois feridos após carro cair em ribanceira na BR-101

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente na BR-101, em Sooretama, na tarde desta terça-feira (03).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na saída de pista na altura do km 114 e não houve interdição. O motorista perdeu o controle do veículo Fiat Uno Mille com placas da Bahia e caiu em uma ribanceira.

Um homem de 29 anos e uma idosa de 75 morreram no local. O motorista de 30 anos e uma passageira, de 29, ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves.

O homem foi levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Já a mulher, foi encaminhada para o Hospital Rio Doce, em Linhares.