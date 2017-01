Doutor João Responde: Existem sintomas sem doenças?

“Onde há fumaça, há fogo.” Nem sempre esse ditado é verdadeiro em medicina. As patologias orgânicas são provocadas por alterações anatômicas. Os sintomas indicam sua causa. As doenças funcionais apresentam sintomas, mas não existem modificações estruturais. Nesse caso, o diagnóstico fica restrito ao quadro clínico.

Sintomas são descritos por palavras, como dor, náusea, febre, astenia, vertigem, cefaleia, entre tantos outros, traduzindo injúria no organismo. Muitos pacientes verbalizam um mal-estar e ouvem o médico dizer que eles não têm nada.

“Como não tenho nada, se estou sentindo dor?” Por trás desse diálogo, reina um eterno dilema médico, o confronto entre a doença, ou seja, aquilo que é perceptível, e os sintomas, aquilo que é subjetivo. Mestres de medicina sempre deram muito valor aos sintomas, ao insistirem com seus alunos para prestarem atenção na história dos pacientes, pois é nela que está inserido o diagnóstico.

Com o tempo, a medicina foi se munindo de outras avaliações diagnósticas. Surgiram os exames de sangue, urina e fezes. Apareceram as tomografias, os ultrassons e as ressonâncias magnéticas.

Exames complementares têm a função de detectar, o quanto antes, os sinais das doenças para poder tratá-las o mais rápido possível.

Infelizmente, ainda não foram inventados equipamentos para detectar sintomas. Dessa maneira, se o indivíduo disser que sente dor aqui ou acolá, o médico poderá acreditar ou não.

O ideal seria se a queixa pudesse ser constatada objetivamente. Essa situação é muito desconfortável para o médico, que se sente inseguro, com receio de comprometer a saúde do paciente, acreditando, ou desacreditando, em queixas cuja veracidade ele não pode comprovar.

Torna-se cada vez mais frequente a prática médica de receber pacientes para uma primeira consulta, de forma curta e superficial. Em seguida, será feita uma avaliação mais completa, quando ele retornar com uma bateria de resultados de exames, ou melhor, com uma lista confiável de sinais que indiquem a

doença.

Mas o que acontece quando uma enfermidade apenas tem sintomas? O que ocorre quando as queixas persistem e os exames nada indicam?

Será que o paciente está mentindo? Sua farsa é consciente ou inconsciente? Terá o paciente um distúrbio imaginário, com sintomas somáticos? Ou será que ele tem mesmo enfermidades reais, que cursam sem sinais anatômicos. Ou seriam doenças que seguem com sintomas, mas que a medicina ainda não aprendeu a detectar?

Essa é uma das áreas nebulosas da medicina. Na realidade, 30% das pessoas que procuram um médico em qualquer parte do mundo, o faz por causa de doenças ricas em sintomas, mas pobres em diagnósticos.

Quase toda especialidade médica tem alguma patologia desse tipo. Elas são chamadas doenças funcionais. Tensão pré-menstrual, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica e dor precordial não cardíaca, são algumas delas.

Todas essas disfunções, embora não sejam graves, provocam grande sofrimento e empobrecimento na qualidade de vida.

Muitas vezes, elas são agravadas pela impaciência do médico. Alguns profissionais se sentem desconfortáveis diante de uma doença funcional, já que a causa não pode ser comprovada.

Bons médicos sofrem tanto quanto os pacientes diante do risco de não terem encontrado o diagnóstico almejado. É mais difícil combater um fantasma do que uma realidade. Especialistas são médicos que

sabem cada vez mais sobre cada vez menos coisas, ao contrário dos clínicos gerais, que sabem o básico de quase tudo. Pacientes com doenças funcionais padecem bastante, perdidos entre os consultórios de várias especialidades.

João Evangelista Teixeira Lima é gastroenterologista e clínico geral.

