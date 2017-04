Dupla rende comerciante e leva caminhonete carregada de verduras em Vila Velha

Um comerciante de 52 anos foi vítima de um assalto na manhã deste domingo, em Itaparica, Vila Velha. Ele foi rendido por dois bandidos armados assim que estacionou a caminhonete Fiat Strada em frente ao seu estabelecimento, um hortifruti.

O crime aconteceu na avenida Aracruz, por volta das 7h30, de ontem, segundo o comerciante. De acordo com a vítima, a caminhonete estava carregada com verduras e frutas. Sem reagir, a vítima entregou a chave do veículo aos dois assaltantes, que entraram no carro e deixaram uma bicicleta largada no chão.

Na hora do crime, dois funcionários do hortifruti estavam no local, mas também não puderam fazer nada para impedir o roubo. Além do carro, os ladrões ainda levaram a carga avaliada em cerca de R$ 800, que estava na carroceria da caminhonete.

O comércio, disse ele, foi inaugurado há cerca de 15 dias, mas o desgaste causado pela insegurança, já o faz pensar em desistir. “Me sinto como um zé ninguém. Essa situação desanima. Dá nem vontade de continuar com o comércio”, desabafou o comerciante.

O caso agora será investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Com informações de Leone de Oliveira.