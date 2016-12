Na dúvida de onde passar a virada? Confira a programação no Estado

Dúvida em onde passar a virada de ano? A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) preparou uma lista da programação de Réveillon 2017 em diversas cidades do Espírito Santo para você não perder nenhum detalhe da virada de ano em terras capixabas.

As comemorações da Região Turística da Costa e Imigração acontecem em Anchieta, Marataízes e Presidente Kennedy. Em Anchieta, o show pirotécnico às 0h ilumina a Praia Central por 15 minutos. Em Marataízes, a animação é por conta das bandas Agitaê, Auge e David Babim.

O Réveillon 2017 em Presidente Kennedy acontece nas Praias de Maroba e Praia das Neves. Em Maroba, a Banda Babado Novo e Crystian Swlivan animam os turistas e moradores, e a queima de fogos terá duração de 10 minutos. Já na Praia das Neves, o agito é por conta da Banda Kê Swing Bom, que entra no palco às 23h. Em seguida, queima de fogos de 10 minutos.

Em Guriri, haverá queima de fogos e trio elétrico com bandas locais promovido em parceria com comerciantes e associação de ambulantes do balneário.

Na Região Turística do Verde e das Águas, as comemorações acontecem em Conceição da Barra. Na sexta-feira (30), o agito fica por conta da Banda Agitu’s e Michele Rocha, na Sede no município. No sábado (31), os shows do Réveillon 2017 acontecem também na Sede, em Itaúnas, e Braço do Rio com bandas locais e shows pirotécnicos.

Outra opção na cidade e a Festa de São Sebastião e São Benedito que acontece na sexta-feira (30) sábado (31) e domingo (01). O evento terá manifestações de diversos grupos da cultura popular capixaba para homenagear São Benedito e São Sebastião.

Na Região Turística Metropolitana, a programação acontece em Guarapari, Serra e Vitória. Na cidade saúde, a Banda Comichão agita turistas e moradores na Praça da Paz. Os fogos acontecem na Praia do Morro, Centro, Bacutia, Santa Mônica e Setiba.

Em Vitória, as comemorações da virada de ano acontecem na Praia de Camburi e em Santo Antônio. Em Camburi, as Bandas Trilha e Feijão Balanço animam a população que aguarda os cerca de 7 minutos de queima de fogos. Joka’s do Samba e Wendel e Erik, comandam o agito em Santo Antônio, que terá 4 minutos de queima de fogos.

Na cidade de Serra, o show pirotécnico terá aproximadamente 10 minutos em Jacaraípe, Nova Almeida, Manguinhos e Praia de Carapebus.

Já o Balneário de Mucurici, na Região Turística Doce Terra Morena comemora a chegada de 2017 com as Bandas Rubiano Russo e Sander & Kauan. Ás 0h, show pirotécnico.

Agora é só escolher seu destino e curtir a virada de ano no Espírito Santo.

Programação Réveillon 2017:

– Anchieta

Sábado (31)

0h – Show Pirotécnico, na Praia Central

– Conceição da Barra

Festa de São Sebastião e São Benedito

Sexta-feira (30) – às 19h – Ensaio geral do Ticumbi de São Benedito (Mestre Terto), no Porto Grande

Sábado (31) – às 10h – Chegada do Ticumbi de São Benedito no Cias da Barra

Domingo (01) – 9h – Missa a São Benedito na Igreja de São Benedito

10h30 – Apresentação do Ticumbi de São Benedito

Réveillon

Sexta-feira (30)

21h30 – Show – Agitu’s e Michelle Rocha, na Praça da Folia – Sede

Sábado (31)

21h30 – Show – Patrulha do Samba e Kelly Muniz, na Praça da Folia – Sede

21h30 – Show – Plano Alto e Trio Fogumano – Itaúnas

Local: Praça da Igreja, Itaúnas

21h30 – Show D’Luar e Arerê – Braço do Rio

Local: Praça do Ody, Braço do Rio

– Guarapari

Sábado (31)

22h – Show com Banda Comichão, Praça da Paz, na Praia do Morro

0h – Show pirotécnico na Praia do Morro, Centro, Bacutia/Peracanga,

Santa Mônica e Setiba

– Marataízes

Sexta-feira (30) / Local: Praia Central

20h – David Babim

21h30 – Banda Agitaê

23h30 – Banda Auge

Sábado (31)

21h30 – Banda Abadart

23h30 – Beto Kauê

– Mucurici

Sábado (31) – Local: Balneário de Mucurici

22h – Rubiano Russo & Banda e Sander & Kauan

0h – Show pirotécnico

– Presidente Kennedy

Sábado (31) – Local: Praia de Marobá

23h30 – Show da Virada com a Banda Babado Novo

0h – Show pirotécnico

01h30 – Show com Crystian Swlivan e Banda

Sábado (31) – Local: Praia das Neves

23h – Show com Kê Swing Bom

0h – Show pirotécnico

– Serra

Sábado (31)

0h – Show pirotécnico em Jacaraípe, Nova Almeida, Praia de Carapebus e Manguinhos

– Vitória

Sábado (31)

Prainha de Santo Antônio

20h30 – Joka’s do Samba e Wendel e Erik

0h – Show pirotécnico

Praia de Camburi

21h – Banda Trilha e Feijão Balanço

0h – Show pirotécnico