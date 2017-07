É festa da pizza e com novidades

Confira um roteiro para comemorar o Dia da Pizza com promoções e receitas com novos recheios e formatos

Popular na Itália e muito apreciada entre os brasileiros, há 32 anos a famosa pizza ganhou um dia só para ela: 10 de julho.

A data criada pela Secretaria de Turismo de São Paulo se espalhou pelo Brasil e pizzarias, restaurantes e lanchonetes preparam novidades, em formas e recheios, além de promoções para marcar a festa.

Há pizza com borda de cachorro-quente, com recheios clássicos turbinados, de frutos do mar, low carb e sem glúten. O AT2 fez um roteiro com opções para festejar a data com muito sabor.

Para quem gosta de exagero, o dono da Pizzaria Oásis, em Tucum, Cariacica, Nivaldo Cassim, criou a fatia gigante. Em seu currículo, já consta a pizza gigante “Big Ben”, com 50 fatias.

Para servir 12 pessoas, a fatia gigante mede 0,80cm por 0,90cm e custa R$ 110,00. O “fatião” pode ser de um sabor, como portuguesa, ou de dois sabores. E não precisa encomendar com antecedência.

.

Nova pizzaria, novo formato

O bairro da Praia do Canto ganhou uma nova pizzaria: a Figata Pizza e Birra, que abriu oficialmente na última terça (4).

Inspirado na culinária tradicional italiana, o seu nome foi escolhido em função da popular expressão “che figata” ou “che figo”, que significam “que espetáculo”.

Um dos destaques no cardápio é a pizza dello chef (R$ 26,90, na foto) feita com massa de pizza em formato especial com mozzarella, mozzarella de búfala, tomate-cereja, manjericão e azeite.

Há também opções de entradas, risotos, massas e carnes, além de drinques, chopes e cervejas.

Funciona de terça a domingo, das 18h à meia-noite, mas, na próxima segunda, abre para a comemoração do Dia da Pizza e fecha terça, dia 11.

End.: Rua João da Cruz, 29.

.

Homenagem

Especializado em criar cachorros-quentes especiais, a Dog Boom Dogueria, na Praia da Costa, resolveu homenagear o Dia da Pizza.

A casa criou o Pizza Boom, um cachorro-quente de pizza, feito com pão baguete de provolone, linguiça calabresa, molho de tomate, preparo especial de pizza da casa, ovo cozido e finalizado com cebola e tomate laminados. Custa R$ 19,90 e fica no cardápio até o próximo dia 16.

End.: Av. Hugo Musso, 1333, loja 1, Praia da Costa, Vila Velha.

.

Massa de couve-flor

A Pizza na Bio Gourmet Funcional, na Praia da Costa, está com novidades. Um dos destaques é a pizza low carb (foto) com massa de couve-flor, recheio de mozzarella de búfala e tomate-cereja (R$ 59,90). Outra dica é a pizza sem glúten de frango e requeijão de castanha-de-caju (R$ 59,90).

End.: Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa.

.

Grande pelo preço da pequena

O Salsa Pizza vai abrir, excepcionalmente, na nesta segunda-feira (10) para que a comemoração do Dia da Pizza não passe em branco.

A novidade é a pizza caprese (foto), que entrou no último cardápio. A caprese é feita com mozzarella, mozzarella de búfala, tapenade de azeitonas, tomate e manjericão. Custa R$ 46,90 na versão pequena (quatro fatias) e R$ 56,90 na grande (oito fatias).

Neste dia da pizza, a grande caprese será vendida pelo preço da pequena e o delivery funcionará sem taxa de entrega.

End.: Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória.

.

Com cachorro-quente

Que tal uma pizza com bordas de cachorro-quente? Essa é a inovação da Cabana do Luiz, que tem agradado, principalmente, às crianças. A borda de mini hot dog custa R$ 19,90 e pode ser acrescentada em qualquer sabor de qualquer tamanho de pizza.

Outra novidade é a pizza cabana, de polvo, camarão, siri, sururu, lagosta e anéis de lula. A borda que mais combina com a pizza é a de camarão e siri, ambas com Catupiry. Custa R$ 76,50 sem a borda e R$ 17,50 a mais se acrescentar a borda.

End.: Av. Abdo Saad, 2003, em Jacaraípe, Serra.

.

Gouda ao pesto

Para comemorar o Dia da Pizza, a Cuko’s Pizzaria Gourmet está com novos sabores, como a marguerita prime, com molho de tomate da casa, mozzarella, cebola, tomate-cereja, parmesão, queijo Gouda ao pesto de manjericão, queijo Gouda ao pesto de tomate seco, tomate seco e manjericão (R$ 57,00, na foto). Mas, o local não abrirá na segunda.

End.: Av. Sérgio Cardoso, 12, Novo México, Vila Velha.

.

Cones especiais

A King Kone preparou quatro novos sabores de pizza-cone para serem apresentados ao público na segunda-feira. São de quatro queijos (R$ 8,50), caprese (R$ 9,00), smoke chicken (R$ 9,00) e de doce de leite com brownie (R$ 8,50). Em edição limitada.

End.: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha.

.

Paparazzi Pizzas

Nesta segunda, está sendo lançada a pizza calabresa especial (mozzarella, calabresa, Catupiry, pimenta-calabresa, tomate, azeitona e orégano) com 50% de desconto na pizza grande no delivery e na pizzaria. As demais pizzas no tamanho grande estarão com 30% de desconto. End.: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 777, loja 3, Jardim Camburi, Vitória.

Forneria Della Garfagnana

Nesta segunda-feira, a partir das 16h, passa a estar disponível uma nova versão da pizza napolitana, com uma massa mais grossa e feita somente com as mãos, não com o tradicional rolo de pizza. A pizza grande custa R$ 40,00. End.: Av. Judite Leão Castelo Ribeiro, 480, loja 2, Jardim Camburi, Vitória.

Disk Pizza Paulista

Com a ajuda da Guarda Municipal, a pizzaria vai realizar uma blitz da pizza. Minipedaços de pizzas serão distribuídos aos motoristas que pararem em frente ao local, nesta segunda, das 18h30 às 19h30. Os sabores são de calabresa, mozzarella e presunto com mozzarella. End.: Av. Dante Michelini, 615, Jardim da Penha.

Don Micheluccio

Para comemorar Dia da Pizza, quem comprar uma pizza especial, como a de borda de bombom com chocolate, Óreo e Sonho de Valsa (R$ 70,00) ganhará uma entradinha (crostine ao molho pesto) e uma pizza doce individual de banana, chocolate ou morango. End.: Av. Des. Dermeval Lyrio, 600, Mata da Praia.

Don Camaleone

No Dia da Pizza, o Don Camaleone fará um rodízio pela primeira vez desde sua criação, com as pizzas do cardápio, exceto as de camarão, e mais pizzas criadas especialmente para a data, como a Camaleão e a Capuleto e Montecchio. Custa R$ 39,90 por pessoa mais 10% de taxa de serviço. Pedidos fora do rodízio também serão aceitos. End.: Rua Des. Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória.

Mister Pizza

A pizzaria está com um novo sabor: reatina, feita com mozzarella de búfala, flor de abobrinha e bacon (R$ 50,90), disponível por tempo limitado. Nesta segunda-feira, haverá combo de entrada com pizza e sobremesa para duas pessoas por R$ 55,90 ou para quatro pessoas por R$ 85,90; happy hour com dose dupla de chope Brahma e rodízio de pizza a R$ 35,00 por pessoa, nos sabores calabresa, presunto, marguerita, portuguesa, mozzarella e frango com Catupiry. End.: Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória.

Bixiga

Dois novos sabores de pizza da casa estarão em promoção nesta segunda-feira. A parma com queijo brie (de R$ 61,90 por R$ 51,90) e a marguerita com calabresa (de R$ 52,90 por R$ 42,90). End.: Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, 26, Bairro República, Vitória.

Vila Rusticana

Para o Dia da Pizza, a casa vai abrir excepcionalmente na segunda-feira com música ao vivo italiana a partir das 19h. Também será apresentado aos clientes um novo sabor de pizza especial de mozzarella de búfala (R$ 58,90). End.: Av. Antonio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa.

Mamma Vânia

A casa oferece os novos sabores de quatro queijos, brigadeiro e à moda do cliente. E, na semana do Dia da Pizza, quem comprar duas pizzas grandes ganha um refrigerante de 1,5 litro. Preço único de R$ 29,90 (cada). E de terça a quinta, o valor cai para R$ 27,90 durante este mês. End.: Rua Jorge Risk, 138, loja 2, Praia das Gaivotas, Vila Velha.

Jalapeño

Para a data, foi criada uma pizza mexicana de tortillas de trigo feitas artesanalmente no restaurante, com feijão refrito, cheddar temperado, calabresa, molho de mostarda, pico de gallo e pimenta jalapeño. O valor é R$ 29,90 (para dois). A programação neste dia será promoção deste prato com 30% de desconto, saindo por R$ 21,00. Também terá dose dupla de chope e michelada de chope no happy hour, 18h às 21h. End.: Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, loja 1, Jardim da Penha, Vitória.

American Hand Pizza

Na semana da pizza, de terça a sexta-feira, todos os clientes receberão uma fatia doce de cortesia na loja. Além disso, novos sabores serão servidos em fatias: de camarão (R$ 5,90,), de banana com canela (R$ 6,40) e pizza doce com adicional de bola de sorvete (R$ 9,40). Toda quarta-feira também terá rodízio de pizzas salgadas com refil de refrigerante por R$ 32,90 por pessoa. End.: Av. Dr. Jair de Andrade, 742, em Itapuã, Vila Velha.

.

Reportagem especial de Cristina Oliveira para o jornal A Tribuna do dia 07/07/2017