Elefante-marinho Fred se despede do Espírito Santo

O elefante-marinho Fred voltou para o mar. Ele deixou a praia em que estava na manhã desse sábado (7). Segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que monitorava Fred em suas passagens pelo Espírito Santo, o animal poderia retornar às areias do estado em algumas horas. Mas não há registro do retorno dele.

Agora o mais provável é que ele só volte em alguns meses. Mesmo assim, o instituto pede que caso algum capixaba aviste Fred nas nossas praias, não tente brincar com o elefante-marinho e faça contato com o Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobras, pelo telefone 0800-039-5005, ou com a Polícia Militar Ambiental, no número 3636-1650.

Reportagem: Keyla Cezini