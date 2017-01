Eleita a família Real do Carnaval de Vitória

A Família Real do Carnaval de Vitória 2017 foi eleita e já está pronta para cumprir seu mandato esbanjando simpatia, alegria e muito samba no pé.

A coroação oficial está prevista para o próximo dia 15, dando início à programação do Carnaval e também à venda de ingressos para a arquibancada do desfile das escolas de samba, no Sambão do Povo,

nos dias 17 e 18 de fevereiro.

O Rei Momo, Jeferson Teófilo, vai desfilar pela avenida e cumprir seus compromissos reais em ensaios

técnicos e eventos carnavalescos ao lado da rainha, Raiane Cristo Leandro, e das princesas Izadora Lustrosa e Suelen Cecília Barbosa.

“As candidatas eram muito competentes e bonitas e o nível da competição foi muito alto. Estou muito feliz por ter sido eleita rainha”, disse Raiane.

A escolha da família real foi feita ontem, com a participação da Liga Espírito-Santense das Escolas de

Samba (Lieses), responsável também pela realização dos desfiles.

Reportagem de Rayza Fontes.